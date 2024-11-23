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彰化男辦「夜店風告別式」參加者一半是警察　法師現身助圓夢

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

彰化林姓男子在越南過世，蔡姓前妻被托夢，要替林準備一場別出心裁的告別式，約2個禮拜前就在殯儀館外掛出「夜店招牌」，廣邀鄉親參加，引起網路及當地民眾討論。昨（22日）晚這場「公墓夜店趴」如期舉行，但參與人數僅不到200人，不如預期，由於警方派了不少人馬到場戒備，也有人笑稱嘉賓「恐怕有一半的人是警察假扮」，但家屬仍感謝來賓替林男捧場送行。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲引起網路討論的「公墓夜店趴」昨晚舉行。（圖／民眾提供）

據悉，33歲林男在越南從事博弈業，過世後托夢給蔡姓前妻幫他處理後事，因林喜歡熱鬧，蔡女擲筊後決定，要舉辦一場特別的告別，「認識或不認識的都免費入場，喝酒、看辣妹跳舞」，打造夜店風的告別式，邀請鄉親一起喝酒跳舞，以歡樂的形式替林男送行。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼現場有辣妹DJ、歌手表演，但參加人潮不如預期。（圖／民眾提供）

經網友流傳、媒體報導，這場「公墓夜店趴」引起不少討論，可能吸引眾多民眾參加，讓轄區警方相當重視，昨晚派了百名警力到場戒護。

不過昨晚雖主辦方備好美食、酒類，以及辣妹DJ、歌手表演，準時6點開放入場，來的人潮卻不如預期，現場僅約200人，有民眾說，因為看到門口站了大批警力，興致大減。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

1名也在現場的法師表示，這場派對雖形式特殊，但對往生者而言就是一場法會，她已誦經多日給往生者，讓今晚參與的民眾可以安心，往生者一定也很感謝大家一起送他最後一程，圓了生前「夜店王子」的夢。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲法師說，往生者一定很感謝大家一起送他最後一程，圓了生前「夜店王子」的夢。（圖／民眾提供）

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