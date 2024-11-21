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鹿港老街9個月吸客1355萬人次「首奪最強景點」　最新排名一次看

▲▼鹿港天后宮,媽祖娘娘,媽祖婆,文昌帝君,鹿港老街,走春,祈福,拜拜。（圖／記者許宥孺攝）

▲鹿港老街及周邊地區今年前9個月，吸引1355萬人次，登熱門觀光遊憩景點首位。（圖／記者許宥孺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

旅遊熱度不減，觀光署統計今年1到9月熱門遊憩景點，彰化的鹿港老街及周邊地區吸引超過1355萬人次，第一次奪下榜首，嘉義文化夜市、台南安平小鎮居第2及第3名，皆破千萬人次。學者分析，觀光景點從早期的風景區型態，轉為現在的商圈型景點，人潮聚集更快、經濟效益更顯著。

今年1到9月前10大觀光遊憩區最新統計出爐，前3名為鹿港老街及周邊地區、文化夜市、安平小鎮，第4名到第10名則分別是北港朝天宮、台北101、桃園的老街溪沿岸步道、北港武德宮、台北松山文創園區、台中一中商圈、高雄駁二藝術特區。

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相較1至6月觀光遊憩區人次統計資料，原在前10大熱門景點排行內的高雄愛河（五福四路至博愛一路）、桃園中壢老街、嘉義市檜意森活村，在1到9月的統計資料已經被擠出榜外，遊客逐漸減少的趨勢。

▲▼今年1到9月十大熱門觀光遊憩區統計。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

▲今年1到9月十大觀光遊憩區人次統計。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，鹿港老街去年並未列入景點統計，在今年第一次納入計算，今年上半年遊客數已經衝到第3名，因鹿港向來與彰化八卦山、田尾公路並列3大熱門景點，加上老街擁有豐富歷史人文與美食小吃，人潮持續增加。

安平小鎮從今年上半年排名榜首掉到第3名，黃正聰表示，2月因舉辦台灣燈會而受惠，在結束後，遊客自然沒這麼多，北港朝天宮及武德殿、高雄駁二特區、愛河等景點，也是因為過年時間、宮廟媽祖與大型活動吸引遊客，結束後就減少。

黃正聰發現，近年來觀光景點趨勢從早期位在偏郊區的風景區為主，漸漸轉為市區的商圈型景點，變成新的觀光遊憩區，1日遊也變多，所以像是墾丁位處較偏遠，往來2、3天時間，可能也因此漸漸流失人潮。

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