彰化機車行隔32房釀3死惡火！整棟「只有1支滅火器」　屋主遭起訴

▲彰化雙拼透天厝惡火造成3人死亡。（圖／ETtoday資料照，下同）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣北斗鎮中山路一棟4層樓雙拼透天厝今年7月發生惡火，造成3死悲劇。日前全案偵結，彰化地檢署認為莊姓房東違法增建磚房、隔成一共32間房出租，整棟消防設備卻只擺了1支滅火器，無法維護房客安全、也導致房客們逃生不及身亡，因此依過失致死罪起訴。

回顧此案，該棟建物為雙拼4層鐵皮屋加蓋，分為南北棟，透天1樓為屋主的機車行店面，2樓是屋主夫妻的住處，莊男為了賺取套房租金，在2021年底至2022年初違法增建磚造平房，做為放雜物的地方，同時出租給58歲洗腎行動不便的顏姓男子，又在透天厝內隔出31間房，將一共32間房間租給移工或當地民眾。

莊男身為房東，本應依法設置包含滅火器、消防栓、手動報警設備、住宅用火災警報器、火警標示設備、緊急照明等必要消防安全設備及警示設備，以供火災發生時，可以提早對房客告警，使房客得以儘早逃生及維護房客安全，但整棟的消防設備只有在南棟2樓走道擺放的1支滅火器，屋主仍將房間陸續出租給20人住。

2024年7月30日凌晨6時19分，顏男停放的電動自行車踏板下方電池旁電源電線突發生短路，並引燃車體本身及周遭可燃物後，火勢迅速延燒並蔓延至北棟1樓，惟因1樓店面與騎樓囤放大量電池、電動自行車、機車及其他可燃物，致騎樓發生大火及多次爆炸，火勢將南、北棟木板隔間燒穿後，濃煙從走道沿著樓梯間往上流竄至走道。

最終導致顏男與北棟4樓黃姓房客(27歲)、蕭姓友人(26歲)因逃生不及，吸入過量一氧化碳窒息，警消緊急將3人送醫搶救後仍宣告不治，另名飛姓移工則是逃生時雙手、胸口、背部遭火勢燒傷。檢方認為莊姓屋主涉犯過失致死，依法提起公訴。