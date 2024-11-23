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林聰明沙鍋魚頭70+1感恩餐會　韓國瑜讚「媲美鼎泰豐」

▲▼ 林聰明沙鍋魚頭70+1周年感恩餐會眾星雲集 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 林聰明沙鍋魚頭70+1周年感恩餐會眾星雲集 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義在地知名美食林聰明沙鍋魚頭，22日晚間在嘉義市文創園區舉辦70+1周年感恩餐會，現場席開70桌邀請政商及藝文各界人士到場，不僅嘉義縣市首長黃敏惠及翁章梁，資政張博雅，監察院秘書長李俊俋、立委王美惠及藍綠民意代表都出席，立法院長韓國瑜也受邀到場，韓國瑜更現場稱讚傳承三代的林聰明沙鍋魚頭堪比知名美食品牌鼎泰豐。

▲▼ 林聰明沙鍋魚頭70+1周年感恩餐會眾星雲集 。（圖／記者翁伊森攝）

▲立法院長韓國瑜受邀出席林聰明沙鍋魚頭70+1周年感恩餐會 。（圖／記者翁伊森攝）

林聰明沙鍋魚頭70+1周年感恩餐會22日晚間於嘉義市文創園區熱鬧登場，現場以派對方式開放進場，更引進老車展覽及特色攤位開放拍照留念，讓與會貴賓透過透靜態的影片及照片，一張張珍貴照片，娓娓道來林聰明一路走來的創業維艱與營運成果。

▲▼ 林聰明沙鍋魚頭70+1周年感恩餐會眾星雲集 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 林聰明沙鍋魚頭不僅是地區佳餚更逐漸推向國際化。（圖／記者翁伊森攝）

韓國瑜提及林聰明沙鍋執行長林佳慧兒子，因就讀自己妻子李佳芬家族所創辦的雲林維多利亞學校，致詞時更以全球知名餐飲品牌鼎泰豐比擬林聰明。因為70年前台北有對夫婦推車賣小籠包，賣著賣著最後成為轟動海內外鼎泰豐;而嘉義市70年前也有林氏夫婦擺攤賣沙鍋魚頭，一步一腳印，甚至提到林佳慧2019將沙鍋菜透過netflix推上國際，更在桃園國際機場開設分店，因為兩者都代表善良認真的良善台灣人在付出，各行業認真付出，讓消費者享受美味及服務。

▲▼ 林聰明沙鍋魚頭70+1周年感恩餐會眾星雲集 。（圖／記者翁伊森攝）

▲林聰明沙鍋魚頭70+1周年感恩餐會派對方式報到進場 。（圖／記者翁伊森攝）

林聰明感謝父親傳承他美食好手藝，市長黃敏惠協助觀光行銷，慶幸女兒林佳慧對於一般人不喜歡的油湯工作卻樂於接棒，歡迎大家來嘉義看魚頭、吃魚頭，吃了「變聰明！」

▲▼ 林聰明沙鍋魚頭70+1周年感恩餐會眾星雲集 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 林聰明沙鍋魚頭70+1周年感恩餐會派對方式報到進場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 林聰明沙鍋魚頭70+1周年感恩餐會眾星雲集 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 林聰明沙鍋魚頭70+1周年感恩餐會眾星雲集 。（圖／記者翁伊森攝）　

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