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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委清晨進會議室佔領主席台　韓國瑜承諾「檢討門鎖」

▲▼內政委員會 民進黨立委清晨進入會議室 占據主席台 高喊不修選罷法 我要審預算。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委清晨進入會議室，占據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

民進黨立委今天清晨進入內政委員會會議室搶占主席台，引發藍白立委質疑會議室門鎖問題。立法院長韓國瑜表示，各委員會會議室門鎖的情況，已經責成立法院秘書長周萬來處理，請各黨團幹部約束黨團成員能夠理性問政。

立法院內政委員會今天排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，民進黨立委在清晨4時30分左右，就已進入會議室，率先搶占主席台，國民黨立委稍晚抵達時，則高呼要開會，雙方隔空交火，一度爆發推擠衝突。輪值召委、國民黨立委徐欣瑩雖宣布開會，但議事人員麥克風被搶走，於是宣布休息，會議空轉一天。

立法院長韓國瑜今天下午召集朝野黨團時，民進黨團幹事長吳思瑤指出，議事攻防司空見慣，但委員會要進入議程，應當使用會議室的擴音系統，但徐欣瑩今天卻企圖使用國民黨團私帶的麥克風，這會造成立法院直播無法收音，這樣的行為一定要制止。

▲▼ 內政委員會 民進黨立委清晨進入會議室 占據主席台 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委清晨進入會議室，占據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨團總召黃國昌表示，現在好像因為各委員會會議室的門鎖都是喇叭鎖，不用透過暴力方式就可以打開。他都會等議事人員來開門，還是現在立法院是，只要立委有能力開，就可以自己打開，沒有關係，這可能要麻煩韓國瑜裁示。

國民黨團首席副書記長王鴻薇則指出，民進黨團為了杯葛議事進行，凌晨就發布甲動，雖然過去國民黨團也有這樣的情況，在正式開會前甲動，但國民黨團還是會遵守最基本的原則，就是等到議事人員開門才會進入會議室，這是一個最基本的尊重。

韓國瑜表示，關於各委員會會議室門鎖的情況，已經責成立法院秘書長周萬來處理。他表示，各委員會的問政，還是有賴於各黨團能夠約束各黨團成員，他老是聽到不同委員會有不同的狀況爆發。正常的攻防論辯，大家都能接受，但如果過當的話，可能對立法院整體來說不是一件非常好的事情。這點要請各黨團幹部，無論如何都要拜託並約束黨團立委能夠理性問政。

針對立委私帶麥克風，韓國瑜指出，依照立法院議場安全維護及管理要點規定，會議時，立委不得攜帶麥克風，這是針對院會議場。對於委員會會議室的秩序，尊重各委員會召委的處理，如果大家能夠秉持理性問政，沒有破壞麥克風或占據主席台，一切委託召委裁示，使用幕僚單位所提供的麥克風。

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