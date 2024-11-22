立院通過「郭智輝調查委員會」交協商　藍提停止討論爆藍綠衝突

▲國民黨團提議停止討論，引發民進黨團抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（22日）立法院會中，國民黨團提案，將原定為22日院會第8案「郭智輝調查委員會」案拉至首案，經院會表決成立，國民黨團總召傅崐萁一度提案停止討論，讓綠委大感不滿，院會一度宣布休息，後經大體討論後，國民黨團提議逕付二讀，經表決贊成55人，反對45人，該案表決通過交付協商。

國民黨團總召傅崐萁日前質疑郭智輝為了規避陽光法案的監督機制，將自己持有價值新台幣19億元的崇越股票轉讓給兒子掛名的人頭公司，試圖規避財產申報及國家監督。郭智輝則表示，他都照實申報，完全按照法律的規定申報。

國民黨團提案成立「郭智輝調查委員會」公決案，排入22日院會討論事項。提案中稱，郭智輝於擔任崇越策略長期間，股權移轉事宜引發外界疑慮，涉及未依法申報及重大訊息發布延遲。

表決過程中，國民黨提出停止討論，讓綠委大感不滿，沈伯洋表示，立法院要做立法、預算調查，要跟立委職權相關，立委最重要的就是立法，為立法調查才叫名正言順，國民黨團提出的修正動議說，認為郭智輝違反公職人員財產申報法，那監察院、檢察官都可以廢了。

莊瑞雄指出，登記發言後韓國瑜也一直說讓大家講完再處理，傅崐萁就裝會要停止發言，把我們罵完就停止發言要表決？民進黨相對少數、表決輸也吞下去了，還要停止發言？如果國民黨這個提案會通過，接下來要調查的就是韓國瑜，國民黨裡面明明有律師，卻文盲又法盲。

莊瑞雄直言，憲判講得很清楚，調查權的範圍有規範，什麼時候經濟部長的財產是立院可以調查的，那立法院長、各縣市首長也可以調查一下了，憲判講得很清楚不可以逾越範圍，國民黨提案超過射程範圍、非常墮落，每個人都站著看棒球，看得很爽就好了，還要阻擋別人發言？天底下有這種立委？