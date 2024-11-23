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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪申翰接任勞動部長　李彥秀：既不適才也不適所

▲▼立委洪申翰出席民進黨團時事回應記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立委洪申翰內定接任勞動部長。對此，國民黨立委李彥秀指出，民進黨的用人邏輯，讓人瞠目結舌，啟用洪申翰擔任勞動部長，也代表民進黨「真的沒人了」，洪申翰的專長是氣候環境，現在被抓去勞動部救火，真的就是「挖東牆補西牆」，「既不適才，也不適所」。

針對這次洪申翰的人事案，李彥秀認為，顯然卓榮泰擁有相當「主導權」，洪申翰與卓榮泰都屬於黨內「民主活水連線」，可以算是卓系人馬。從總預算案的突然讓步，到這次洪申翰空降人事，「賴退卓進」，聲望持續墜入谷底的賴清德，必須下放更多的權力，給卓榮泰更多主導的空間。

李彥秀說，洪申翰日前在政論節目中坦言，早就聽說謝宜容霸凌相關傳聞，也有向勞動部「最上層」反應，卻坐視霸凌持續發生，造成今天最壞的結果，民進黨最根本的問題就是「洪申翰太多，而李宇翔太少」「戀權位者太多，而堅持良心者太少」，如今洪申翰出掌勞動部長，讓輕生員工家屬、勞動部員工情何以堪。

李彥秀提到，過去民進黨與勞團關係緊密，520後勞團對何佩珊仍然「以禮相待」，期盼多於批判，勞動部霸凌事件發生後，勞團幾乎噤聲，但是勞動部長出缺，卻發現「新娘不是我」，勞團是否能吞的下這口氣，民進黨政府與勞團的關係是否會發生質變，值得觀察。

「稱職的民代，不等於稱職的部長」，李彥秀說，相信卓榮泰的感受最為強烈，更何況勞工政策並不是洪申翰的專長，洪申翰真的「膽識過人」，接下勞動部的重擔，如何快速上手勞動部業務，面對立法院磨刀霍霍，洪申翰恐怕不會有任何蜜月期。
 

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