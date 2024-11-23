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今年出國上看1750萬人次　觀光產業獲利大衰退「Q3首見淨損」

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲今年1月到10月累積1420萬出境人次，相比入境旅客632萬餘人次，高出一倍至多。（圖／桃機提供）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後出國熱度不減，前10個月累積1420萬出境人次，相比入境旅客632萬餘人次，高出一倍之多，學者估算，今年出國可望達1750萬人次，破疫情前2019年1710萬人次，或至少追平該紀錄，這也使得旅館業、觀光餐飲業及旅行業等3大觀光產業獲利連連衰退，尤其旅館業第3季首度出現淨損，虧損嚴重。

據觀光署統計資料，今年1到9月來台旅客為554萬人次，來台最多前5名的國家或地區，香港澳門96.9萬餘人次為最多，其他依序是日本90.5萬餘人次、韓國69.6萬餘人次、美國45.5萬餘人次及菲律賓33.2萬餘人次。

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其中整個東南亞來台旅客達到168.6萬餘人次，菲律賓33.2萬餘人次、越南及泰國皆有28.5萬餘人次，超越新加坡28.3萬餘人次、歐洲25.3萬餘人次，並接近馬來西亞30萬人次及中國29萬人次。

▲▼旅行業、旅館業、觀光餐飲業等相關獲利情形 。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

▲▼今年與疫前2019年出入境人次情形，以及觀光產業營收情形。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

▲▼旅行業、旅館業、觀光餐飲業等相關獲利情形 。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

出國部分，觀光署資料顯示今年1月份開始，每月超過上百萬出國人次，6、7、8月暑假旅遊旺季更是達到最高峰，皆突破150萬人次，累計到10月份已超過1420萬餘人次。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰推估，今年出國達1750萬人次，或者可能受限航空業供給量不足，至少也能追平疫前的1710萬人次，而來台旅客全年可達780萬人次，其中美國市場恢復到疫前水準，東南亞市場也有持續增加。

「國人熱衷出國、來台旅客不振之下，觀光產業績效不佳。」黃正聰直言，旅行業、旅館業及觀光餐飲業今年第3季獲利，均較前3季衰退，尤其旅館業衰退最嚴重，比疫情前還慘，原本今年第1、第2季還有賺錢，第3季淨損2180萬元。

▲▼觀光產業營收情形。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

▲旅行業、旅館業、觀光餐飲相關觀光產業第1季到第3季營收。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

他表示，觀光餐飲業在第3季也出現淨損1.87億元，8家上市櫃業者就有5家虧損，而且今年第1季起連續2季衰退；上市櫃旅行社受惠出國旺盛，第1季淨利7.32億、第2季6.28億元，第3季卻出現獲利衰退，淨利僅3.16億元。

黃正聰提到，交通業含航空公司、台灣高鐵、亞果遊艇等，營運則是史上最佳，淨利達161億元。他建議，東南亞國家因人口紅利，仍有很大成長空間，政府可以再放寬簽證政策，且台灣今年轉機客高達5、600萬人次，也能從這方面著手，爭取轉機客延長停留天數，讓路過財變成觀光財。

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