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陸船越界捕魚還衝撞海巡艇！15人押回台中港　罰320萬驅逐出境

記者鄧木卿／台中報導

海巡署艦隊分署第三（台中）海巡隊11月3日在台中松柏港外15浬處發現1艘越界作業大陸漁船「閩霞漁0X6X9」，海巡人員冒著惡劣海象（陣風10級）查扣該陸船，過程中陸船拒檢衝撞，險象環生，最後將船長等15人押返台中港海巡基地偵辦，處以新台幣320萬元罰鍰，經確定罰鍰已匯入國庫，22日上午9點許驅離出境，並警告不得再進入我國禁限制水域作業。

▲▼大陸籍漁船越界捕魚，海巡署逮捕15人重罰320萬，關押20天後驅逐出境。（圖／海巡署提供，下同）

▲▼大陸籍漁船越界捕魚，海巡署逮捕15人重罰320萬，關押20天後驅逐出境。（圖／海巡署提供，下同）

台中海巡隊獲報後派遣巡防艇PP-10035前往處置，發現1艘越界大陸「閔船」航行作業，立即廣播停船受檢；惟經多次鳴笛廣播，「閩」船均拒絕停船並加速蛇行逃逸，海巡人員仍冒著風浪危險緊追不捨，最後成功強靠登檢，逮捕陸籍蔡姓船長等15人（均為男性），鐵殼船體約420噸，漁獲約2噸均依法海拋。

由於「閩」船非法越界捕魚事實明確，海巡人員依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及其施行細則第42條之規定，將船長、船員等15人全數押返台中港海巡基地偵辦，處以320萬元、沒入漁具，經確定罰鍰已匯入國庫，上午驅離出境，並警告不得再進入我國禁限制水域作業，否則將加重裁罰金額，甚至沒入漁船。

台中海巡隊表示，中部海域時有大陸漁船伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，海巡署要求各海域艦船艇超前部署，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩，並由海巡署第四巡防區統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標。同時呼籲民眾若發現海上任何不法，請撥打海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。

▲▼大陸籍漁船越界捕魚，海巡署逮捕15人重罰320萬，關押20天後驅逐出境。（圖／海巡署提供，下同）

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