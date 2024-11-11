金門撞船事件釀2陸船員死亡　監委揪缺失...海巡署回應了

▲金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

今年2月14日海巡署CP艇在金門水域取締陸籍三無快艇，過程中發生碰撞事件、大陸籍船員2人落水經送醫後不治，引發對岸認為台方海巡署執法過當爭議；海巡署全力配合檢方偵查，主動提供相關事證，金門地檢署已於8月15 日作出不起訴處分，確認海巡執法人員無故意或過失責任。海巡署金門水域執法造成2名大陸船員落水身亡，也引發大陸海警船頻頻越界執法、甚至登檢我金門地區渡輪的對岸報復行執法措施。

監委也介入這起海巡署船艇追檢大陸越界捕魚漁船的爭議事件， 監察委員賴鼎銘、郭文東及浦忠成在檢討報告指出：「海岸巡防機關海域執法作業規範」、「岸、海聯合勤務巡防區指揮部勤指中心實施計畫」及「海岸巡防機關狀況通報作業程序」對執法蒐證、通報均有明文規定，但海巡署於本案未確實進行錄影蒐證及通報，已明顯違反多項規定。





監委並指出：本案CP艇是單獨執勤，未遵循子母艇共勤原則；調查委員指出，海巡署在管理層面難辭其咎，導致本案責任無法釐清、事實難以還原、正當執法反遭挑戰，監察院依法糾正海巡署。監委進一步調查發現，海巡署採購CP艇時，每艇配有4具密錄器，但在2022年行政院檢討汰換大陸廠牌產品時予以封存，但海巡署未及時添購補充，形成蒐證裝備空窗。

海巡署要求船員手持錄影機明顯不適用海上緊追，導致值勤人員根本無從落實執法作業規範，陷第一線執法同仁危安風險。追逐大陸快艇當下，值勤同仁未以無線電進行通報有疏失。海巡署11日說明年初這起導致大陸船員2死的執法爭議，首見使用「碰撞」兩字。知情者透露，當時海巡署CP艇追逐高速的三無大陸快艇，後來因風浪和距離太近，導致海巡艇右側撞上對岸快艇，釀生2人墜海意外。

海巡署11日發布聲明，強調尊重監察院調查，並以負責任的態度，全面檢討相關執法作業程序，購置每位執勤人員1具微型攝影機，今年8月22日起已全面啟用；另全面加裝艦船艇舷外固定式監控錄影設備，將於12月底前全數安裝完畢，強化各項蒐證作為。

►快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」 妻子報案送醫

►獨／北市街頭「推車運屍700m」 52歲女修佛慘死...絕命精舍曝光

►獨／掛單學佛2個月慘死北市精舍 「3大關鍵證物」全詭異消失

