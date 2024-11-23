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謝宜容問題早被反映！　會議紀錄竟寫：首長領導風格不容置喙

記者葉國吏／綜合報導　

勞動部勞動力發展署霸凌風波，揭發此案的新北市議員李宇翔，今天凌晨在臉書發文指出，早在去年6月，就有基層反映首長領導風格問題，謝宜容卻說「領導風格不容置喙」。

▲▼謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

▲謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

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李宇翔發文「謝宜容前分署長今天終於露面道歉了！」表示雖然她以錄製影片的方式現身，不過影片中她終於向輕生同仁及其家屬致歉，同時也再次向北分署同仁道歉。

不管到底有沒有眼淚、夠不夠真心，我仍認為這個道歉雖晚，但有總比沒有好。

▲▼李宇翔再爆料。（圖／翻攝臉書／李宇翔）

▲李宇翔再爆料。（圖／翻攝臉書／李宇翔，下同）

接下來，謝宜容必須面對後續司法與行政的調查，包含霸凌、或是疑似貪污、圖利，這些問題都等著她去好好解釋。

李宇翔表示，他進一步取得北分署於去年6月的會議紀錄，這是謝宜容就任分署長的第3個月，沒想到最早在此時就有同仁向上級勞發署反映有關首長的領導風格。

根據會議紀錄的第六點（主席指示），同天勞發署會議後的指示事項，竟由謝宜容向大家說出「有關機關人事調度、首長領導風格事宜，不容置嚎，請所屬機關首長比照辦理。」

下面更接著指出「署長領導風格不會改變，壓力只會越來越強，請各單位全力以赴，尤其要求或指示事項絕對要落實，本年度雖無KPI，惟平時表現均會列入年度考績依據，絕不鄉愿」等語。

這份紀錄代表同仁們的陳情，根本下情無法上達，在勞發署這關就被打回北分署處理，甚至還被以考績作為威脅不得再陳情。

▲▼李宇翔再爆料。（圖／翻攝臉書／李宇翔）

這樣的情況竟能夠以白紙黑字作為會議紀錄，大家就能明白分署長到底多有恃無恐。

這起事件讓我們看到國家文官體制存在的弊病，賴清德總統今天也再度向國人致歉，並要求嚴辦此案。

期待透過這起教訓，以人事總處為主體，建立一套能夠保障各機關公務人員匿名陳情的管道，並研議各單位事務官合理的輪調制度，才能杜絕政府不再出現下一個謝宜容！

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