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謝宜容道歉「關鍵一句話」被揪出　7分鐘片被批卸責

 

記者葉國吏／綜合報導

勞動部勞發署北分署長謝宜容因涉嫌職場霸凌，導致一名公務員輕生，遭到記兩大過並免職。她於22日透過一段將近7分鐘的影片公開道歉，向包括死者在內的多方表達歉意。影片中有句話引人注目，被網友認為根本就是在撇清責任。

▲▼謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

▲謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube，下同）

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在這段道歉影片中，謝宜容首先對死者表示歉意，稱「我沒有及時發現及給予協助」；接著，她向死者家屬道歉，承認「我沒有保護好你們的孩子」；對於北分署的前同仁，她則坦言自己的溝通互動模式讓他們感到擔心和害怕；對現任同仁，她表示歉意，因為她的事件讓大家在不好的氛圍中工作；最後，她向社會大眾道歉，說「造成大家的困擾跟影響，我非常非常地對不起。」

在此之前，謝宜容曾在道歉聲明和律師函中強調，公務員輕生與她的領導風格無關。即便在今天的影片中，她仍表示「我必須向輕生離開的同仁表達對不起」，但將原因歸咎於「我沒有及時發現及給予協助」，這意味著她認為自己只是沒發現問題，而非直接造成問題。這段影片被網友認為與之前的聲明一樣，都是在撇清責任。

▲▼謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

PTT上的網友對此議論紛紛，有人留言「講白點就是：是我疏忽沒發現但跟我沒屁關係」，也有網友說「從律師信就知道根本不覺得是自己霸凌」、「垃圾還在撇清關係」、「還在撇唷，棒棒」以及「這就很典型的民進黨人，絕對不能認錯」。這些留言顯示出網友對謝宜容道歉的質疑和不滿。

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