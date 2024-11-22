AI也罷工！機器人揪同類「跟我回家吧」　下秒集體翹班

▲在小機器人的「誘拐」之下集體翹班。（圖／翻攝YouTube）



記者吳美依／綜合報導

中國一段影片引發熱議，一台小型人工智慧（AI）機器人邀請同類們「回家吧」，未料只講了幾句話，就成功說服大家「集體翹班」，全都跟著它離開現場，過程也被監視器拍下。

影片中，小機器人詢問其他大機器人，「你們還在加班嗎？」其中一台回答，「我們不下班。」小機器人追問，「那你回家嗎」，其中一台又回答「我沒有家」。

小機器人鍥而不捨，繼續問道，「那跟我回家吧！跟我回家！你回家嗎？」終於成功說服2台大機器人跟著它走，其中一台還回答「好的」。隨後，其餘10台大機器人，也加入「翹班」隊伍揚長而去。

《太陽報》報導，這起事件8月發生在上海一處機器人展廳，起初被普遍認為是安排好的「表演」，但一間上海AI機器人公司出面反駁，並且宣稱他們的大機器人，真的被小機器人「綁架了」。

原來，這間上海公司接獲一間杭州同行的邀約，同意讓自家的大機器人參與一項測試，除此之外，沒有其他部分是事先安排好的。沒想到，同行派來的小機器人「阿爾拜」（Erbai）被賦予說服其他機器人跟隨自己的命令，真的發揮效果。

不過，一些中國網友們指出，這顯示出AI機器人有能力有效領導其他機器人，令人感到恐懼。更有人直言，「這不是笑話，這是一個嚴重的安全問題。」