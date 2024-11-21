南投縣首推虛擬職人學院　運用AI技術讓工藝大師用影片說創作故事

▲南投縣政府發表5位傳統工藝師線上教學影片，發揚傳承南投文化資產。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣文化局首創推動「虛擬職人學院」計畫，以各種領域的職人作為主題拍攝影片，不僅融入南投工藝歷史、藝師故事，更運用創新科技將教學影片與AI修復老照片、AI影像生成等技術結合，全方位細緻呈現當代大師的故事和經歷。

縣府文化局於今日舉行虛擬職人學院《台灣之心 工藝之都》第一期影片發表會，吸引許多文化界人士、藝師及藝術愛好者參加、共同見證；會場中也設有國寶級藝師們的工藝展覽，讓來賓能親睹大師們精湛的作品。

文化局指出，本次發表會的內容以南投縣內獲文化資產保存者，及台灣工藝之家的工藝藝師們所拍攝的工藝類教學影片為主，包括傳統南投陶工藝藝師林清河、傳統南投陶工藝藝師林國隆、石玉碾製藝師陳培澤、賽德克族傳統織布工藝 (Tninun na Seediq bale)藝師林喜美，以及竹編工藝藝師葉寶蓮；影片中紀錄他們在傳統工藝上的創意與堅持，也展現南投縣的職人精神與精湛功力，在拍攝與製作規格上也都展現許多創新突破。

文化局長林榮森表示，南投縣擁有豐富的自然資源與深厚的人文底蘊，縣府始終高度重視傳統工藝的保存與推廣，本次活動希望透過創新思維，鼓勵大眾認識並投入傳統工藝的學習，進而發揚與傳承南投獨特的文化資產；他感謝所有來賓與參加者的支持，尤其是默默耕耘、無私奉獻的藝師們，使南投工藝文化更加蓬勃發展。