中日高級官員對話4個半小時　王毅：日方應恪守台灣問題的政治承諾

▲中日高級別官員磋商在北京舉行。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅昨（4）日在北京與本內閣特別顧問、國家安保局長秋葉剛男舉行中日高級別政治對話機制會談。會後，日媒報導稱，會談超出預定時間，持續約四個半小時，對於雙方會談結果，秋葉剛男認為，確認兩國在推進擴大日中共同利益的「戰略互惠關係」大方向上有共識。

王毅表示，日方應樹立客觀理性對華認知，「恪守在台灣問題上作出的政治承諾，切實維護中日關係的政治基礎，以實際行動落實互為合作夥伴、互不構成威脅的重要共識，推動雙邊關係行穩致遠。」

據了解，日本新任首相石破茂將出席在南美舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議和G20領導人峰會，並嘗試在會議期間與大陸進行領導人雙邊會談。秋葉剛男透露，這場會談內容有包括領袖在內的高層溝通方式進行深入討論。

中日高級官員對話後，雙方重申，遵循中日四個政治文件確定的原則和共識，致力於全面推進中日戰略互惠關係，將保持高層交往和各領域對話交流，對外釋放更多積極正面信號。

雙方認為，中日兩個重要鄰國發展緊密關聯、經濟高度互補，不應也不會「脫鈎」，將共同促進經貿合作健康發展和產供鏈穩定暢通，對於福島核廢水排海問題，同意加快推進雙邊政治共識的後續落實工作。