王毅與日本新外相通話：希望日方堅持一個中國原則不動搖

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

日本內閣改組後，新任外相岩屋毅於昨（9）日與中共中央政治局委員、外交部長王毅通電話。王毅呼籲，希望日方恪守在台灣問題上的政治承諾，堅持一個中國原則不動搖，「面對變亂交織的國際局勢，本地區保持總體和平穩定的局面來之不易，應備加珍惜，特別是要防止外部勢力興風作浪，攪動地區對立對抗。」

▲日本新任外相岩屋毅。（圖／達志影像／美聯社）

岩屋毅在通話中提到，日本新內閣願全面推進日中戰略互惠關係，致力於構建建設性、穩定的雙邊關係。日中各領域合作有著巨大潛力，日方願同中方加強各層級溝通，協商解決未決問題，為兩國國民帶來更多福祉。

王毅回應稱，中方讚賞日本新內閣和岩屋毅外相上任以來，釋放願穩定發展兩國關係的積極信號，中日是一衣帶水的近鄰，互利合作、共同發展符合兩國人民根本利益。期待新內閣有新氣象，中日關係有新發展，「雙方要以史為鑒，不忘初心，拓展合作，排除干擾，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的雙邊關係。」

岩屋毅表示，日中兩國對亞洲及世界和平穩定負有重要責任。面對動盪不安的國際局勢，日本新內閣致力於推進對話與協調的外交，「願同中方攜手努力，加強合作，為促進地區和平穩定、應對全球挑戰作出更大貢獻。」

王毅強調，中方對日政策始終保持穩定性、連續性，「希望日方恪守在台灣問題上的政治承諾，堅持一個中國原則不動搖，樹立客觀理性、積極友善的對華認知，將雙方『互為合作夥伴、互不構成威脅』等重要共識體現到實際行動中，推動雙邊關係沿著正確軌道健康穩定向前發展。」