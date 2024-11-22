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中華隊7局上連得5分！台南Josh「手機放美國國旗」　網：國師發威

▲▼ 。（圖／網友授權）

▲Josh替美國隊加油。（圖／網友授權）

記者施怡妏／綜合報導

棒球YouTuber「台南Josh」因為支持哪隊就會輸球的「反指標」神秘力量，被網友戲稱「國師」，這次世界12強賽也前往東京巨蛋替中華隊加油，場邊被球迷捕捉到，中職會長、中華隊領隊蔡其昌對著Josh說「你的法器有帶來齁？」下秒Josh秀出手機畫面，顯示的是美國國旗，笑翻許多網友。

有網友在Threads發文，會長對著Josh問「法器有帶來齁！」接著Josh秀出手機畫面，正好就放著美國國旗，會長笑笑著比讚。貼文也釣出Josh留言，貼出美國國旗的照片，「我手機是這個」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲ 台南Josh留言。（圖／翻攝自Threads）

留言區的網友們笑翻，「Josh今天靠你發威了啦」、「國師請幫美國隊加油」、「台灣神秘力量：Josh」、「Josh你去對面坐！然後給他一個美國隊球衣」、「你是不是第四局被綁在標竿了」、「你忘了穿美國隊服」、「直接放聯合國就好，這樣就不用一直換 」、「國師請繼續發威，拜託了」、「美國隊瞬間感到全身無力」、「謝謝Josh我的超人」、「我再次相信了玄學，感謝Josh」。

中華隊前進東京12強超級循環賽，不少球迷緊急買機票、門票前往東京巨蛋力挺，東京巨蛋外也聚集許多台灣球迷，拉著大國旗一起喊「Team Taiwan」，連在對街都聽得到喊聲；啦啦隊成員們也自費前往東京巨蛋替中華隊加油，高人氣的峮峮甚至美到登上巨蛋大螢幕。

網友授權轉載。

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