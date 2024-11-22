中華隊破蛋「球迷搶填道歉表」　全嗨翻：這不就火力全開了！

▲中華隊率先得分。（圖／記者李毓康攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

12強中華隊複賽今（22）日台灣時間上午11時對戰美國，在進行到4局上時，岳東華滾地球，林家正掃出二壘長打，前一局失誤的張政禹這次「道歉」，擊出右外野落地巧妙安打，率隊先馳得點。之後陳晨威追加安打，一棒射牆，二壘安打再添1分。中華隊先馳得點令球迷嗨炸，紛紛搶著領「道歉表」，相當逗趣。

中華隊破蛋拿下2分，有球迷馬上發文，「得分了！關公、政禹道歉表哪裡領？」「連續三支二壘安打啊！來來來來，道歉時間！誰能想到是林家正、張政禹、陳晨威連續三支二安哈哈哈哈！（陳晨威應為三壘安打）」「道歉表通通交出來啊！味全龍的代表張政禹」、「罵林家正打不出去的都來給我領道歉表，順便填好交上來。」

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▲▼球迷嗨填道歉表。（圖／翻攝自Threads）

還有球迷想起台委大戰時，中華隊首次攻佔滿壘，但陳晨威因為被三振飽受壓力，今日一展美技助中華隊得分，紛紛嗨喊，「水啦！全部不看好的都給我去道歉！」「道歉！快道歉！通通給我道歉！Btw陳晨威真的好帥耶（臉的部分」、「昨天罵陳晨威的，道歉喔～～」、「誰還敢罵陳晨威？今天炸裂啦」、「誰還在罵陳晨威的？這不就火力全開了！」