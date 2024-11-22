中華隊應援團「有鼓還有長號」！他驚：台灣人到哪都能生出樂器

▲觀眾席有人吹起長號。（圖／網友授權提供）



記者施怡妏／綜合報導

世界12強棒球賽複賽，不少國人前往東京巨蛋替中華隊加油，熱情應援聲響徹全場，在現場觀看的網友驚呼，台灣人的應援超猛，不僅有鼓甚至還有長號，「台灣人是不是不管在哪都能生出樂器來！」貼文曝光，釣出親友留言，「其中一位長號手是我弟喔！樂器是從台灣揹過去的」。

有網友在Threads發文，昨（21）日到東京巨蛋觀看台灣對戰委內瑞拉，在觀眾席驚見台灣應援團居然有鼓，甚至連長號都有，在場邊吹奏樂器應援，「台灣人是不是不管在哪都能生出樂器來！？」

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底下有網友解答，「管樂器從台灣背去，鼓是日本朋友借的」、「鼓的部份，是由日本羅德應援團熱情支援，這次總共有四個台灣樂手，跟兩位日本樂手熱情支援，明天還會有一位日本樂手一起應援」、「記得2019年也是羅德支援的，真的！很感謝他們」。

許多網友狂讚台灣的應援，「韓國人說：台灣人喉嚨都不會痛喔，哈哈真的不會欸」、「真的會起雞皮疙瘩的那種感動」、「台灣人的神奇之力」、「這個應援真的很棒，尤其是在海外，而且樂隊超厲害的啦」、「忘記帶加油棒沒關係，身旁只有兩瓶礦泉水，ㄧ樣拿著水瓶，照樣跟著應援音樂敲起來」、「台灣加油應援團超強，不講以為在台灣主場」、「球迷很忙，忙得很甘願」。

網友「jerryweichen」授權提供轉載。