守護神成功救援無數受害者　嘉市吳禎原獲頒婦幼工作貢獻獎

▲嘉義市政府警察局婦幼警察隊偵查佐吳禎原(圖右)獲內政部警政署112年「婦幼安全工作績優員警」表揚 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局婦幼警察隊偵查佐吳禎原榮獲內政部警政署「112年婦幼安全工作績優員警」殊榮，內政部警政署於11月21日署務會報中由警政署署長張榮興頒發獎狀並公開表揚。

警方表示，吳禎原任職婦幼警察隊期間屢破婦幼案件，其出色的案件處理能力讓他成功救援無數受害者，並將犯罪嫌疑人繩之以法，救援扶助弱勢被害人不遺餘力，對婦幼安全工作貢獻卓著，足為表率。

吳禎原表示，婦幼案件舉凡妨害性自主、兒少性剝削、性影像及性騷擾等，往往證據總是難以蒐集，尤其性侵害案常因隱密性，蒐證更是不易，另證據的真實性和完整性也可能受到各種因素的影響及汙染，並且性侵害被害人在心理上可能容易產生創傷反應或症狀，造成製作筆錄的困難，故更應設身處地以同理心為被害人及家屬著想，抱持客觀中立的態度。

吳禎原指出，在這些年的婦幼工作中，發現每一個案件背後都藏著一個個渴望安全和幸福的家庭，而我們的工作，正是為了讓他們重獲平安和信心，每一次破案或案件終結的成就都讓我感受到深深的使命感」這份榮譽是對他從警生涯的肯定。

警察局長沈炳信肯定吳員的表現，並期勉在婦幼保護工作的領域中，每位夥伴均能盡己所能，本於務實、善良的初心，勿忘警察初衷，持續學習與時俱進，為婦幼的安全而不懈奮鬥，作為維護社會治安安定的力量。