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竹市警涉收賄包庇賭博電玩業者　3人認罪插股分紅

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市多名公職、警官被指控涉嫌收受賭博電玩業者賄賂，檢方上個月大動作起訴17人。新竹地院21日首度開庭審理此案，新竹市議會祕書彭學雷、退休員警阮豐進、陸秋煌當庭承認插股賭博電玩經營，彭的妻子也坦承曾洩露稽查相關訊息給業者。

▲▼新竹警界電玩收賄案17人起訴　沒收12億不法所得。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹警界爆出電玩收賄案，17人被起訴。（圖／ETtoday資料照，下同。）

回顧案件經過，電玩業者劉震華為了使賭場經營順利，自2021年10月起招募退休員警陸秋煌、阮豐進、彭武賢、新竹市議會祕書彭學雷等人擔任股東，分別投資各電子遊戲場，每個月按各場營收分配紅利，他還以「公關費」為由，賄賂新竹市警局多名警官，其中就包含保安科祕書宋瑞展。

而彭學雷的妻子孫儷惠，則被指控利用負責新竹市府產業發展處的電子遊戲場稽查業務之便，將聯合稽查的時間、對象等訊息洩露給劉震華，幫助業者規避查緝。

▲▼檢方調查，該集團自110年10月起至113年4月間，在新竹市多處電子遊戲場擺設賭博機臺，總計30個月內，非法獲利超過12億元。

▲檢方當時查獲的「鈔票山」。

檢警調查，劉震華的賭博集團在2021年10月至今年4月間非法獲利總計超過12億元。事情曝光之後，宋瑞展坦承在2023年5月至今年4月間，每個月收取4到5萬元不等的投資紅利，以及25萬元公關費，其中公關費分配10萬元給督察科、10萬元給行政科，剩下的5萬元則是他的走路費，只是這些錢他都沒有實際發出。

檢方訊後認為宋瑞展有高度的串勾可能性，加上涉犯10年以上重罪，有逃亡之虞，上個月將包含他在內共17人起訴。宋瑞展曾以罹癌、為年邁母親過生日等理由要求交保，但還是被法官當庭諭知羈押，目前仍在羈押中。

新竹地院21日首度開庭審理此案，彭學雷以及退休員警阮豐進、陸秋煌當庭承認插股賭博電玩經營，而且每個月都有拿到投資收益及分紅，此外，彭的妻子也承認曾洩露稽查相關訊息給業者。

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