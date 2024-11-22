曝謝宜容一路高升背景超硬　郭正亮：說不認識誰信

記者黃翊婷／綜合報導

勞動部勞發署北分署員工輕生案，各界矛頭指向前分署長謝宜容，甚至還有立委質疑謝為何可以一路高升、破格空降分署長。前立委郭正亮聲稱，謝宜容是有背景的，她的家族是雲林望族，老公是高科技產業上游供應商，人脈廣闊、財力雄厚，「後來她一路往上走，過程當中菊系的人說不認識她，這個沒有人會相信啦。」

▲謝宜容被指控涉嫌霸凌。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

北分署職場霸凌案件引發全台關注，關於謝宜容的背景、是否有靠山等爭議，傳聞紛飛。民進黨立委楊曜20日質詢勞發署署長蔡孟良時，提到謝宜容只當過科長，沒當過組長也沒當過副署長，為何可以破格任用空降分署長？對此，蔡孟良沉默了一下才回答，「會自我反省」。

前立委郭正亮在網路節目「亮話天下」中提到，有人寄資料給他，說現在還有人在追謝宜容的背景，謝的家族是雲林望族，在當地經營傳產工廠，家境很好，謝的老公是高科技產業上游供應商，在台灣及海外有多家工廠，財力雄厚，而且長期跟綠營高層有往來。

郭正亮聲稱，謝宜容有背景，早年就讀台北大學社會工作系碩士，後來進入北市府當社工，當時謝的頂頭上司就是陳菊，那時候的陳菊是時任台北市長陳水扁的社會局長，「反正就是這樣的多種關係，可能是金主、家族、跟民進黨高層認識的關係」。

「後來她一路往上走，過程當中菊系的人說不認識她，這個沒有人會相信啦。」郭正亮認為，這件事情之所以被爆料出來，不排除與亂成一團的民進黨高雄市長初選有關，不然外界可能根本不知道有這種事情，「如果不是綠的自己炸開，我們會知道這麼多事嗎？」

▲謝宜容（左）與前勞動部長許銘春（右）。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）

而關於外界傳聞謝宜容是前勞動部長許銘春一手拔擢、監察院長陳菊派系的人馬，許銘春日前回應，沒有這回事，當時的人事考量是尊重署長，「若當時往上報、我一定會處理，對於當時沒有及時知道謝宜容的狀況來予以處理，我也表達我的歉意和遺憾。」陳菊的心腹、前高雄市行政暨國際處長陳瓊華也表示，陳菊不認識謝宜容，「不認識的人竟然被寫成劇情編出畫面」。

不過，謝宜容事發之後持續神隱，僅透過書面道歉，但強調「身故事件與本人領導無關」。目前謝宜容已經被勞動部考績會記2大過免職，新北地檢署也在21日分他字案將謝列為被告進行調查。

雖然勞動部長何佩珊曾承諾會在今日（22日）帶著謝宜容出面道歉，然而，謝宜容在20日左右就失聯，何佩珊提出請辭之後，21日請假未出席行政院會，謝宜容今日是否會現身說明，各界都很關注。