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主祕「脫鞋腳碰耳朵」指揮開車　司機氣到停平交道嗆同歸於盡

記者黃翊婷／綜合報導

勞動部勞發署北分署同仁霸凌輕生案持續延燒，引發社會大眾關注。媒體人范立達21日表示，他曾在採訪過程中遇到一名公部門的主任祕書，對方不僅下車要人開門，還要求司機不能從後視鏡偷看他、用腳碰觸司機耳朵指示方向，結果把司機搞到抓狂，將車停在平交道上揚言要同歸於盡。

▲▼王婉諭、胡博硯、姚惠珍及王興煥，一同到勞動部大門高喊「反霸凌、要真相」。（圖／時代力量提供）

▲時代力量黨主席王婉諭等人在勞動部大門前高喊「反霸凌、要真相」。（圖／時代力量提供）

范立達21日在臉書發文表示，他進入職場超過36年，看過、處理過、經歷過多次職場霸凌事件，公部門、私人公司都有，其中有一次是在採訪過程中遇到某部會的主任祕書，對方號稱黃金單身漢，上班第一天在大門口繞了3圈才下車，只因為希望別人幫他開車門，無奈警衛根本不理會，才請司機幫忙開門。

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范立達說，更誇張的是，該名主任祕書不僅禁止司機從後視鏡偷看他，有時候還會故意坐在駕駛座後方的位置，接著脫鞋把腳架在椅背兩側，也不跟司機說目的地，只說往前開，要左轉或右轉時，就用腳掌碰司機的耳朵，結果司機被搞到快抓狂，竟直接將車停在平交道上，同時按下中控鎖，把車門通通鎖死，揚言要與他同歸於盡，他才發現鬧過頭了，並拚命道歉。

范立達感嘆，這次北分署的案件調查結果一句「無直接關係」或是「目的良善」，都沒有直指問題核心，對被害者來說相當於二次傷害，「要帶人，不靠責罵，不行嗎？威恩並施的道理我懂，但把部屬當人的道理，那些主管懂不懂？同樣都是父母生的，沒有誰比誰低賤，不是嗎？」

最後，范立達引用前調查局台北市調查處處長劉展華說過的一段話，「在職場，我們都是穿著戲服的人，每個人忠實的扮演著他的角色。下了班，脫了戲服，誰又管得到誰？哪有誰比誰大？」希望那些作威作福的主管們好好想想，下屬沒吭聲或許是礙於主管身上的戲服，而不是真心服從，「等到你把戲服脫了，又有誰理你呢？同樣是為五斗米折腰。把別人當人，有這麼難嗎？」

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