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新鮮人月薪30K「要給8千孝親」被迫假日打工　他好奇：大家幾歲開始給

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲新鮮人同事月薪30K「孝親費被討8千」，讓他好奇「大家都幾歲開始給孝親費」。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／趙蔡州報導

孝親費要不要給、應該給多少，是許多人出社會後，必須面對的問題之一，一名網友表示，他的同事月薪只有3萬元，為了給家裡8000元孝親費，只好利用假日去打工，讓他聽了相當震撼，也好奇「大家都幾歲開始給孝親費」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他日前跟公司的同事聊起孝親費，得知對方剛畢業出社會工作一年，月薪只有3萬元還要扣勞健保，結果家裡還要求一個月要給8000元孝親費，還說「養你這麼大，這樣剛好而已」，導致同事為了維持正常生活與社交，只能利用假日在外面多打一份工。

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他聽了內心十分感嘆，也不太能接受同事父母的想法，為什麼要在自己還能工作的情況下跟孩子拿錢，這樣孩子想存錢有多困難，也好奇其他網友是否有類似經驗，「大家都幾歲開始給孝親費？」

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人紛紛寫下自己的經驗，「上班後實領2萬5千元，繳1萬元當成房租水電」、「22歲出社會開始，每月1萬元，剛出社會領不到30K時真的很硬」、「10年前我同學剛出社會，在台北賺35K被要求孝親13K，父母把小孩當搖錢樹的結果是，同學一年只願回家一次」。

也有人說，「如果是住家裡，給8000元就當交房租了」、「我沒有給過孝親費唉，家裡不收，但過年過節還有一般家用能出的還是會盡力出，感謝爸媽沒給過壓力」、「如果是住父母家給8000算少，自己住就不用給」、「只賺30K真的不要給，要人家怎麼活得下去，等工作穩定再說吧」。

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