月討3萬「婆婆只煮晚餐」超賺　媳婦見菜色傻了！還要付水電

▲婆婆討3萬伙食費，卻只有煮一餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

年輕人與長輩同住，多少會付孝親費！不過一名人妻透露，她與老公每個月要給3萬伙食費，而婆婆就只有煮一餐，小倆口還要負擔水電開銷，讓她越想越不對勁。文章曝光後，網友搖頭回應，「3萬我會天天叫外送吃」、「天啊，你婆婆好賺喔」、「好可怕的公婆，根本吸血耶！」

一名女網友在Dcard表示，目前每個月要給婆婆3萬，當做每天煮一餐晚餐的費用，但原PO左思右想，認為似乎給太多了，吃飯就只有4人，公婆與原PO夫妻倆，而且一個月共同用餐也不到10次。

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原PO還說，婆婆有時根本沒煮，是買外食來吃，而且3萬不包含水電開銷。由於原PO對物價不是很了解，因此好奇詢問「一餐如果煮兩菜一湯，基本上都會有個魚或肉的話，大概價錢會落在哪？」

底下網友回應，「這個錢可以出去租房子還有剩，然後得到更多更多無價的自由」、「每晚一餐，一個月30000元平均一餐1000塊，就算兩人吃一人也500元，真是好奢侈的晚餐啊」、「3萬我會天天叫外送吃」、「我和我老公一個月16000（含水電，三餐），我午餐會帶便當，婆婆煮三餐」、「天啊，你婆婆好賺喔」、「先定義3萬元是孝親費，還是純粹煮飯費用，這筆錢是誰出的？」「一開始三萬到底怎麼討論出來的」。

原PO則無奈回應，是煮一餐飯的費用，並不是孝親費，由她和先生共同支出，「因為給得很硬，所以想降低」，原本是2萬，婆婆說水電費雜費都是她在付，所以漲到3萬元，傻眼的是「結果水電雜費變我們在付！」