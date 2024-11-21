發文酸台南Josh「體育圈沒這種人」！女記者道歉：請不要波及公司

▲台南Josh。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

記者閔文昱／綜合報導

世界12強棒球賽引發全民關注，不過有「反指標國師」之稱的棒球系YouTuber「台南Josh」，近日卻被一名記者無端砲轟「我們圈子（體育圈）沒有這種人」，讓他看了不禁無奈自嘲，「我比較偏離婚圈或原子力顯微鏡圈的吧」。話題引發炎上後，該名記者也在今（21日）發文道歉了。

該名女記者今天在社群平台Threads發文說明，她第一時間關社群是因為這次去日本最重要的是採訪工作，自己沒有時間分神，只希望為台灣和中華隊紀錄這一刻，至於因她的觀感限時動態引起討稐，「我很抱歉，因為這時刻大家應該全心關注今天比賽，卻因為我的發言引起爭議。」不過她也強調，這是她的個人立場，「請不要波及我的公司，謝謝。」

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▲女記者發文道歉。（圖／翻攝自當事人Threads）

貼文一出，不少網友仍不領情，紛紛質疑「妳就是媒體圈的人而已，這樣也能算體育圈哦？還是妳什麼時候要來解釋一下，怎樣的人才進得了妳的體育圈？」、「你自己不跟Josh道歉，是要等公司出面跟Josh道歉嗎？」、「去跟當事人道歉吧，你沒時間分神，有時間發限時數落別人」、「所以你發那個限動是什麼意思，josh有得罪你嗎？可以請你解釋一下嗎？」

回顧事件，該記者先前在個人IG的限時動態中，回應一位詢問Josh聯絡方式的網友，開酸「誰說他是體育圈？我們圈子裡沒有這種人」。文中雖未指名道姓，不過卻放上疑似是台南Josh的照片，讓台南Josh事後也轉發該篇貼文，並感嘆自己永遠都不知道是怎麼惹到人的，「等登機也有事，那個...我也沒有要去你們圈子啊...我比較偏離婚圈或原子力顯微鏡圈的吧。」

▼女記者發文暗酸台南Josh「體育圈沒有這種人」。（圖／翻攝自當事人IG）