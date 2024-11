力拚2001世界盃之後「最驕傲時刻」！　美記者發文激讚台灣

▲世界12強棒球賽東京複賽,圖為陳晨威。(圖/記者李毓康攝)

記者吳美依/綜合報導

世界棒球12強賽複賽首戰,儘管台灣以「0:2」成績不敵委內瑞拉,美國體育記者莫羅西(Jon Morosi)仍表示,只要中華隊在24日的比賽中奪牌,將標誌台灣棒球23年以來,最驕傲的時刻。

莫羅西在X發文,「在超級循環賽的首戰,中華台北以0比2輸給委內瑞拉。不論接下來2場比賽發生什麼事,中華台北都將在周日爭奪獎牌。任何顏色的獎牌,都將代表台灣棒球自2001年世界盃(2001 World Cup)以來最驕傲的時刻。」

2001年世界盃由台灣主辦,一共16支國家代表隊參賽,包括美國、韓國、法國、日本、荷蘭、加拿大、菲律賓等。其中,中華隊以「3:0」成績擊敗強敵日本,最終奪得季軍,也讓國內又掀棒球熱潮。

42歲的莫羅西是美國資深體育記者,昨天也在X發文大讚台灣隊長陳傑憲,在今年的12強賽中展現「MLB水準的天賦。」

陳傑憲真的紅了! 美體育記者大讚「展現MLB水準的天賦」

