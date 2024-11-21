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力拚2001世界盃之後「最驕傲時刻」！　美記者發文激讚台灣

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，圖為陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

世界棒球12強賽複賽首戰，儘管台灣以「0：2」成績不敵委內瑞拉，美國體育記者莫羅西（Jon Morosi）仍表示，只要中華隊在24日的比賽中奪牌，將標誌台灣棒球23年以來，最驕傲的時刻。

莫羅西在X發文，「在超級循環賽的首戰，中華台北以0比2輸給委內瑞拉。不論接下來2場比賽發生什麼事，中華台北都將在周日爭奪獎牌。任何顏色的獎牌，都將代表台灣棒球自2001年世界盃（2001 World Cup）以來最驕傲的時刻。」

2001年世界盃由台灣主辦，一共16支國家代表隊參賽，包括美國、韓國、法國、日本、荷蘭、加拿大、菲律賓等。其中，中華隊以「3：0」成績擊敗強敵日本，最終奪得季軍，也讓國內又掀棒球熱潮。

42歲的莫羅西是美國資深體育記者，昨天也在X發文大讚台灣隊長陳傑憲，在今年的12強賽中展現「MLB水準的天賦。」

陳傑憲真的紅了！　美體育記者大讚「展現MLB水準的天賦」

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