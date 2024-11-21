為愛赴緬做詐騙！靜宜女大生近期有望回台　男友重罪至少關10年

▲靜宜女大生近期可能會被遣返回台。（圖／ETtoday資料照，翻自PTT）

記者劉人豪／台北報導



靜宜大學林姓女大生「為愛走天涯」，為了男友在2023年3月29日離開學校宿舍，到桃園機場搭機入境緬甸，追隨男友赴果敢園區替詐團工作，後因果敢爆發戰爭，女大生自首逃往大陸，當時已懷孕8個月，於是在家屬幫忙下於上海生產，國際救援人士陳法逍（Sammy）指出，女大生近期可能會被遣返回台，但她男友重罪，至少刑期10年。

林姓女大生2023年3月29日失聯，家人懷疑林女被人蛇集團控制，警方追查後發現，林女3月30日上午8時許搭乘長榮航空飛往倫敦的班機出境，並趁著泰國曼谷轉機時，從曼谷沿陸路入境緬甸。

▲靜宜女大生懷孕8個月照片曝光，分檢所內打地舖休息。（圖／讀者提供）

陳法逍於媒體座談會上指出，女大生從緬甸仰光入境，然後就去緬北替詐團工作，事情經媒體曝光後，他透過緬北四大家族的一位大公子，出面與另一家族協調要人，沒想到女大生說男友不走她也不走，機票都幫她準備好了，女大生還是堅持要回園區。

陳法逍表示，去年10月27日果敢打仗，那時整個果敢有300多人出來，因為宵禁關係在街上亂晃就會被槍斃，所以幫忙安置在酒店、賭場、醫院、難民營，平均1人1天花費800人民幣(約3600新台幣)，所有費用都是他自掏腰包，跟政府通報後沒想到政府不幫忙，於是改找泰國、馬來西亞、越南協調，走大陸從昆陽飛回台，但是台灣方說不能讓那些人進來，「政府也沒有表態，那我們就不給面子了，協調以後全部比照中國大陸人民自首，所以關到現在才慢慢回來」。

陳法逍說，靜宜女大生當時懷孕，幾乎沒被關幾天，由陸籍的舅舅帶到上海待產，最近一批台灣輕罪的問完，就陸陸續續放人回台，但女大生男朋友是重罪，因此沒在遣返名單之列，而女大生男友涉犯拐騙婦女兒童、販賣人口與奸淫等重罪，最少關10年，甚至可以槍斃，但陸方應該不會要他命。