疫後熱門景點大洗牌！「一中商圈」吸千萬人奪冠　大鵬灣跌出榜外

▲疫後熱門景點大洗牌。（資料示意圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

疫後熱門景點大洗牌，學者依據觀光署統計分析，疫後最熱門景點由台中一中商圈奪冠，去年有1018萬5703人朝聖，其次是國父紀念館、林口三井Outlet、旗山老街、松山文創等，擠進前5名，而疫情前最熱門景點大鵬灣遊憩區少了燈會加持，疫後摔出前10名。

國旅熱門景點疫後大洗牌，靜宜大學觀光系副教授黃正聰依據觀光署統計分析，一中商圈去(2023)年有1018萬5703旅次，疫後首度新入榜前10名排行更衝上冠軍；其次是國父紀念館受惠台灣燈會，去年有859萬8830旅次，比疫情前成長138%；第3名則是林口三井Outlet有842萬3005人次，較疫情前減少12%；旗山老街則有817萬3832人次，也是新入榜景點，拿下第4名；第5名松山文創園區擠進792萬9027人次，比疫情前成長17%。

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另第6名為北港朝天宮，有780萬5900人次，成長34%；草悟道去年有729萬4431人次到訪，拿下第7名，成長11%；第8名逢甲夜市有728萬8741人次，也是新入榜景點；第9名南鯤鯓代天府658萬3100人次，則較疫情前減少33%；陽明公園受惠花季，去年591萬1975人次造訪，成長415%，擠進第10名。

▲疫後熱門景點大洗牌。（圖／黃正聰提供）※點圖可放大

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，疫後熱門景點洗牌，其中新入榜的5景點包括一中商圈、國父紀念館、旗山老街、逢甲夜市、陽明公園；另林口三井、松山文創、北港朝天宮、草悟道、南鯤鯓代天府等5個則在疫後蟬聯10大遊憩據點。

至於跌出排名10大的5個景點，則包括大鵬灣、東豐自行車道、佛光山、獅頭山、旗津。黃正聰說明，大鵬灣跌出前10名，主要是疫情前那一年舉辦台灣燈會活動躍上冠軍，沒有燈會後人數減少。

另外，黃正聰指出，東豐自行車道是台中10到20年的老景點，這20年來改變幅度不大，在新景點競爭下，遊客數流失，但還是維持不少人數；佛光山旅次大幅衰退主要是受疫情影響，疫情期間大家避免人潮聚集，疫後迄今還沒恢復。