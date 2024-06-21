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上任滿月遇列車出軌！李孟諺晚間趕赴現場　「後續檢視積極防護」

▲▼交通部長李孟諺今晚前往新自強號出軌處視察。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺今晚前往新自強號出軌處視察。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一列229次EMU3000型新自強號今(21日)下午撞上土石流，3節車廂車軌，9人受傷，和仁=崇德間以東正線單線雙向行車，交通部長李孟諺今晚也前往現場視察，研判野溪泥沙溢入軌道，列車剎車出軌，明下午可完成搶修，後續將檢視如何積極防護。

交通部長李孟諺上任滿月即碰上台鐵列車出軌事故，李孟諺今（21）日下午於台鐵崇德=和仁間西正線土石流溢入鐵軌造成列車停駛及司機員與乘客受傷後第一時間，即前往台鐵緊急應變中心掌握事故情形，隨後也立即前往花蓮，晚間正於現場進行現地視察，了解實際情況。

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現場李孟諺也指示台鐵公司務必提供受傷司機員與旅客最妥適的醫療照顧與協助，並且在確保列車通行安全無虞的原則下，儘速完成東部幹線恢復雙線通車。

▲▼交通部長李孟諺今晚前往新自強號出軌處視察。（圖／交通部提供）

▲野溪泥沙溢入軌道，新自強號剎車後出軌。（圖／交通部提供）

交通部長李孟諺今晚在花蓮受訪時表示，他搭6點多列車趕到現場，也跟台鐵董事長杜微進入隧道勘查和了解災情，研判野溪土泥沙漫延到橋梁，造成橋梁有大量泥沙土石，列車快速經過泥沙堆積處後，司機員緊急剎車，列車三節車廂略為出軌，造成司機員和乘客等9人受傷，台鐵調度車輛接駁乘客，受傷乘客和司機員送醫，司機員和部分乘客住院，其他輕傷旅客包包紮後返家。

李孟諺說明，這起事故因野溪在地震後出現大量泥沙，降雨後造成大量土石淹沒隧道口，列車緊急剎車略為出軌，後續將檢視如何積極防護，台鐵也會連夜搶修，要將受損列車拖出來，預估明天下午完成搶修，在此之前，花東線可維持單線慢速通行。

▼交通部長李孟諺今晚前往新自強號出軌處視察。（圖／交通部提供）

▲▼交通部長李孟諺今晚前往新自強號出軌處視察。（圖／交通部提供）

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