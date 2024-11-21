「雙眼凝視」記錄美女車模身材長相　陸「條紋哥」爆紅後帳號被封

記者魏有德／綜合報導

大陸一名身穿「條紋」襯衫的男子近日在廣州車展因被人拍下「雙眼凝視」美女車模而一夕爆紅，被網友封為「條紋哥」。影片顯示，當美女車模出現時，條紋哥有別於其餘觀眾用相機紀錄，而是一雙眼睛「直勾勾」的盯著車模看，眼神「從上而下，由下往上」飄動，彷彿在掃瞄或紀錄美女車模的一切，令外界傻眼。

▲大陸「條紋哥」用雙眼凝視的方式紀錄車模美女，在網路上引起熱議。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，近日，在廣州車展上一夜爆紅的「條紋哥」帳號顯示已被封禁，相關話題衝上熱搜。11月21日上午，中國紡織品商業協會下屬商業模特委員會留言證實該消息，「條紋哥」已被平台封號。

條紋哥在車展中與中美女們「眼神交流」，只見他專注的眼神，時不時露出詭異的微笑，令不少網友們看了「不寒而慄」，直指「條紋哥」的行為過於侵犯人，也有部分網友認為，「凝視」的行為過於冒犯他人。

令人驚訝的是，條紋哥在網路上爆紅後，轉而透過影音平台的「連麥」功能，和車模美女們互動，趁著話題火爆之際賺取流量，讓人質疑其背後動機不單純。

由於「條紋哥」的走紅方式過於奇特怪異，又有侵犯他人之嫌，引起官方單位重視。大陸商業模特委員會遂發文稱，「

條紋哥」的行為屬於低俗炒作，嚴重違背時尚行業所秉持的高雅格調以及公序良俗原則，規勸模特兒不要配合。同時，該委員會也透露，「條紋哥」已被平台封號，贏得不少網友支持點讚。