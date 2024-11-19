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基隆男打「流感+新冠」疫苗！5hrs後胸痛口吐白沫倒地　送醫不治

▲▼基隆男子打了疫苗後死亡 。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆一名男子打了流感跟新冠疫苗後死亡。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆一名59歲陳姓男子，17日到信義區衛生所，接種流感和新冠肺炎疫苗，返家後突覺得劇烈胸痛，且口吐白沫倒臥客廳失去意識，妻子打電話叫救護車送醫，仍急救無效宣告死亡，家屬質疑死因與疫苗有關。今（19）日檢察官與法醫刑事相驗完畢，下週一安排解剖，衛生局表示會提出預防接種受害救濟申請案，協助家屬釐清真相。

據了解，陳男17日10時許，至基隆信義衛生所接種新冠及流感疫苗後返家休息，當下皆無異狀，當天下午3時許，陳妻發現丈夫有劇烈胸痛，且口吐白沫倒臥客廳失去意識，於是馬上通知救護單位，15時15分救護人員到場將陳男送往基隆部立醫院急救，16時17分急救無效宣告死亡，家屬因想確認死因是否為施打疫苗所造成，報請刑事相驗。

陳男有尿酸、第二型糖尿病（無併發症）及慢性腎炎病史，今（19）日上午11時15分許經檢察官與法醫刑事相驗完畢，大體暫冰存待下週一安排解剖。

衛生局長張賢政指出，該名市民死因是否和施打疫苗有關，仍待司法解剖、以及後續疾管署預防接種受害救濟審議釐清；警察局及衛生局已於昨日(11月18日)協助家屬啟動司法相驗申請，及送請預防接種受害救濟審議的病歷資料調閱，衛生局將持續關懷家屬，及關心後續審議進度。

根據過去專業實證，建議接種流感及新冠疫苗可以提升防護力，保護健康，尤其對於慢性疾病病人及老年人更重要。接種疫苗前，皆先由醫師評估，根據其身體狀況及過去接種反應，評估是否接種，民眾也可評估自身狀況後決定是否接種，並與醫師討論。
 

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