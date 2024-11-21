又被吉力吉撈卡關！日播報員愣2秒「寬光～機哩機漏」台人笑了

記者鄺郁庭／綜合報導

12強中華隊今（21）日複賽交手委內瑞拉，許多人緊盯轉播，不放過場上表現和小花絮。其中，四局上半中華隊吉力吉撈．鞏冠上場時，日本播報員唸出名字後，有網友忍不住擷取片段，「日本人真的不太會唸吉力吉撈。」就有人也直笑，「好可愛」、「觀光～激勵積勞」、「笑死！」

有球迷在Threads分享場上片段，「日本人真的不太會唸吉力吉撈」，可以看到吉力吉撈．鞏冠上場時，播報員唸了背號後愣了幾秒，接著報出「寬光～機哩機漏」，讓拍攝者笑了「唸不出來～」看到影片後，其他人也笑翻，「好可愛」、「日本人努力了」、「笑死！」

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▲吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

事實上，吉力吉撈・鞏冠之前就因名字受到日本播報員注意，甚至在他出場時還一度卡關，還有網友轉貼在社群網站上說，「當你名字在日本快變成繞口令的時候」、「日本人表示：看起來像是北斗神拳裡的東西」。

據了解，吉力吉撈是曾在2022、2023年奪得台灣職棒全壘打王的味全龍重砲手，因為強大火力，有「台灣山川穗高」的美稱。2019年球季結束後，他將自己的排灣族名直接登記為選手名，展現對原住民文化的認同。另外，吉力吉撈在日本媒體報導中，不只因為名字引發討論，打擊實力也受到高度關注。

※本文獲原PO授權引用。