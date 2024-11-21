「把東京巨蛋喊成主場了！」台人熱情應援　網感動：超級大聲

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊今（21）日複賽首戰交手委內瑞拉，中職會長、中華隊領隊蔡其昌先是PO出東京巨蛋的照片，稍早又發文詢問大家是否有聽到台灣人的應援聲？貼文曝光後，大票網友都直呼「超大聲」、「有的！超級感動，在電視上聽到台式應援，真的太棒了！東京巨蛋的大家感受一定更震撼」。

蔡其昌先在Threads上發文直呼「台灣人大集合！」邀請眾人一起為台灣吶喊，「會長會在內外野跑來跑去唷！」稍早蔡其昌再度發文詢問眾人，「請問在台灣的大家，有聽到我們台灣人在東京巨蛋的應援聲嗎？」

貼文底下，就有不少網友都有感受到球迷熱情，「有！聲音很清楚」、「有，感謝去加油的每一位台灣人」、「有，在家看電視，聽到很大聲，我還可以跟著喊！謝謝有去現場的大家」、「非常大聲」、「超級大聲」、「有！超大聲」、「電視上已經穿破耳膜了」、「社畜上班中但是心裡大聲的吶喊」、「有，熟悉的應援聲，超大聲」。

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▲台灣應援團。（資料照／記者李毓康攝）

還有網友表示，「我在台灣看轉播以為今天轉播台灣主場」、「有喔，好大聲喔！彷彿台灣主場呢」、「超大聲，差點以為在台灣主場」、「已經到了像在主場的聲音了耶」、「超大聲！連歌詞都很清楚，直接把東蛋喊成主場了」。也有不少網友非常感動，「超級大聲！好感動」、「聽到了！超級無敵感動」、「超級大聲，超級感動，謝謝您們」。

除此之外，網友「@guagualer」也在Threads上貼出影片，說台灣人把東京巨蛋喊成主場！從畫面可見，熟悉的〈台灣尚勇〉響起，眾人團結應援，「台式應援」感動不少人。