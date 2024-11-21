中華隊打進四強！老球迷點名「團隊1人」功勞大：但鏡頭很少帶到

▲世界12強棒球賽東京複賽。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

世界12強棒球賽4強複賽於今（21）日正式展開，中華隊首戰交手委內瑞拉，創業二十年的戀家小舖創辦人「李忠儒」在臉書發文，中華隊打者場場都有爆發，改掉過去國際賽的貧打的毛病，而最讓他驚豔的是牛棚投手的表現，除了林岳平教練的靈活調度外，牛棚教練王建民肯定也是功不可沒。

李忠儒在臉書發文，這次的比賽，中華隊打者們場場都有爆發，一改過往國際賽貧打的毛病之外，「最讓人驚艷的就是我們牛棚投手群了，這次的鐵牛棚真的很猛，除了林岳平教練的靈活調度之外，鏡頭很少帶到的牛棚教練王建民，肯定也是功不可沒！」

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李忠儒提到，有了上一屆經典賽的牛棚教練經驗，王建民對於投手的賽前準備，與心理調適更顯成熟，「尤其第一場比賽時，我們上去的投手幾乎每個都很緊張，但都能把球丟進去。」他坦言，畢竟王建民是台灣球員中擁有大聯盟最高成就，過往洋基隊的投手ACE，「他說你行，你都不敢相信自己不行！」

身為老球迷的他，看到中華隊這屆的表現，很感動也很驚喜，「我不需要填道歉表，因為我從一開始就是無條件支持與相信」，並期待接下來中華隊四強賽的表現。

本文獲李忠儒授權轉載。

▼王建民。（圖／記者李毓康攝）

