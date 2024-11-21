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謝宜容道歉3點聲明　網指1細節「看了很不爽」開轟：誠意在哪？

▲▼前勞動部勞發署北分署署長謝宜容。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

▲謝宜容道歉聲明連用3個驚嘆號。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

記者施怡妏／綜合報導

勞動部勞發署39歲吳姓員工4日在辦公室輕生，被爆疑遭分署長謝宜容職場霸凌，對此，謝宜容透過書面道歉，但強調發生此事，與她「領導管理風格、行為作法無關」，引爆網友眾怒。有網友指出，謝宜容3段聲明結尾都使用「驚嘆號」，讓許多人看了超火大，「大意就是『對不起，但是，我沒錯』，結案」。

有網友在PTT發文，「有人跟我一樣，看到道歉文一堆驚嘆號，很不爽嗎！」謝宜容的道歉聲明中，每段結尾都使用驚嘆號，這種過度強調的語氣，讓人懷疑其道歉的真誠度，「我跟你道歉！！！我都委曲求全讓步書面道歉了！！！不然你們想怎樣啦！！！講話啊！！！！！」

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貼文曝光，有網友翻譯聲明的意思，「好啦好啦你們要我道歉，我就道歉嘛！欸！但我還是要說，人會死跟我無關」、「讓大家不舒服我感到抱歉，但我是沒有霸凌的唷！我只是講話大聲了點、語氣急了點，太求好心切，同仁是不幸身亡的，跟我沒有關係」。

許多網友痛批「看不到道歉的誠意」、「只敢書面道歉，作賊心虛啊」、「好爛，居然說跟她無關」、「以前的謙卑謙卑再謙卑，是現在的傲慢傲慢再傲慢」、「道歉本來就是應該，但一直沒看到妳跟家屬道歉欸，只看到跟鏡頭作秀然後請律師？」「我這次真的有被噁心到」、「這種道歉再加一個驚嘆號，感受不到有多誠心誠意的道歉，反而還有種被罵的感覺」。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼謝宜容書面道歉聲明（圖／翻攝自游淑慧臉書） 。

▼謝宜容書面道歉聲明（圖／翻攝自游淑慧臉書） 。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

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