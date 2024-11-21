海科館長遭控霸凌下屬「請假接受調查」　教育部：27日公布結果

▲基隆海科館長傳出職場霸凌，教育部次長葉丙成表示，11月27日前完成調查。（圖／記者陳家祥攝）

記者許敏溶／台北報導

勞動部勞發署北分署員工疑遭霸凌輕生事件曝光，海洋科技博物館館長陳素芬先前傳出疑似職場霸凌事件後續也受到關注。教育部今（21日）表示，已在10月底完成初步行政調查，並由外部專家組成調查小組參與調查程序，調查期間陳館長已先行請假，預計下周三（27日）前完成調查，再跟外界說明。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名職員疑遭職場霸凌，4日在辦公室輕生，事件引發社會各界關注。而教育部所屬的基隆海科館之前遭媒體爆料，館長陳素芬經常以高分貝音量飆罵下屬，外界關心這起疑似職場霸凌事件的後續。

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教育部次長葉丙成今天表示，教育部已由外部委員組成職場霸凌調查小組，已在進行職場霸凌的調查程序，預計在11月27日前會完成調查，再跟外界說明。

教育部也補充說明，對於陳館長疑似管理不當並涉入職場霸凌及採購程序爭議等事件，教育部高度重視並持續相關調查中。教育部在10月30日派政風處等單位成員前往海科館進行人事管理、利益衝突及採購程序的初步的行政調查，而針對新增的相關事證，將移交採購稽核小組持續調查。

教育部指出，為釐清陳館長是否涉及管理不當及職場霸凌，教育部已成立調查小組，並遴聘三位具心理學、法學及社會心理專業的外部專家參與調查程序。調查期間，陳館長已先行請假，由副館長代理其職務，確保調查工作不受影響。

針對海科館員工，教育部表示，已透過海科館人事室向海科館全體員工宣導職場霸凌防治及申訴規定，以確保員工知悉相關權益保障。教育部將持續推動職場霸凌防治宣導，教育部人事處將再次對部內全體同仁說明職場霸凌防治相關規定與申訴管道，如接獲任何職場霸凌的具體反映，亦將立刻展開調查與處理。