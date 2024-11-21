批報告漏洞百出　她怒嗆：謝宜容敢發聲明就是利用勞動部官官相護

▲王婉諭、胡博硯、姚惠珍及王興煥，一同到勞動部大門高喊「反霸凌、要真相」。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署發生職員輕生悲劇，各界矛頭指向分署長謝宜容涉及長期職場霸凌，引爆外界怒火，今（21日）也有時代力量、民團赴勞動部大門抗議。資深媒體人姚惠珍質疑勞動部「整件事情令人髮指到不可思議」，過世的吳姓公務員在辦公室輕生是「死諫」，但後續勞動部種種處理都令人不解，調查報告更是漏洞百出，謝宜容發出的聲明稿，就是利用勞動部官官相護的結果，她呼籲行政院、勞動部不要再麻木不仁，應成立院級調查小組。

謝宜容涉霸凌昨遭記兩大過免職，事發相隔17天後才發出道歉聲明，但聲明中強調「發生不幸身故事件，固均與前述第一點所述本人於機關內領導管理風格、行為作法無關」謝也同時委託律師發長篇聲明批評政府「便宜行事、朝令夕改、未審先判」。

對整起事件，台灣基進黨主席王興煥表示，勞動人權是對抗歧視是共和國契約的基本要求，公權力的責任就是要對抗歧視、追求平權，這是共和國契約的基本要求。他強調職場霸凌、權勢壓迫，本質就是歧視。固然不應訴諸公部門作為表率的封建思想，但是勞動部放任部內職場霸凌導致生命消逝，就是最荒謬的瀆職。

王興煥呼籲，台灣需要的是平等的職場，而不是階級的官場，所以請勞動部收起官威，情緒領導、辱罵咆哮、權勢壓迫，都不應存在。一個生命的消逝只是公權力失能的冰山一角，他希望嚴加究責，檢調、監察、行政各部門都應系統性調查真相，不能放任官官相護得過且過。

資深媒體人姚惠珍質疑勞動部「整件事情令人髮指到不可思議」，過世的吳姓公務員在辦公室輕生是「死諫」，北分署卻將他的大體「裝活」送到醫院，是否想把命案現場大事化小、小事化無。再來，是誰允許警消人員在命案現場沒有經過檢察官相驗，將他裝活送到醫院去？又是誰開的死亡證明？種種疑點都令她感到不解。

姚惠珍強更進一步指出，勞動部在受到質疑後，所提出的調查報告，更是漏洞百出。她表示，謝宜容發出的聲明稿，就是利用勞動部官官相護的結果，她呼籲行政院、勞動部不要再麻木不仁，應成立院級調查小組、擴大徹查。

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