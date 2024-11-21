勞動部剛爆霸凌事件　勞發署居然「還在辦公室做1事」！全場氣炸

▲勞動部長何珮珊（左）勞動力發展署長蔡孟良（右邊）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，調查結果卻引來更多爭議，然而，名嘴黃益中指出，員工職場霸凌輕聲事件爆發後，勞發署長蔡孟良居然還在辦比賽，要同仁改善辦公室品質管理。

名嘴黃益中在臉書發文，謝宜容經典名言「藍綠通吃」、「看風向政治正確」，如今勞動部裡公務員們風聲鶴唳、人人自危，深怕留任的長官等新聞過後，會開始秋後算帳。他點名，勞動部政務次長許傳盛，就是寫出「目的良善」的調查小組召集人，對調查小組委員說「要還優秀的人才清白」，更在下鄉時說「宜容要陪」。

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另外，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良，情緒管理失控飆罵同仁，副署長寧願降調分署也不願意與他共事。黃益中指出，最扯的是，吳姓員工4日在辦公室輕生，蔡孟良同月11日竟然還在辦比賽，「底下公務員像小學生一樣『推動5S改善辦公室品質管理』，而且還委外71萬元檢核標案」。

黃益中感嘆，這些高層皆為前部長許銘春，及其辦公室主任鄭素玲任內提拔，許銘春在任時，甚至因個人興趣特地採購唱歌設備，被外界批評為不務正業，「勞動部內派系明顯、輪調不公」，基層員工在缺乏支持的情況下只能選擇離開，「這就是主管全國勞動權益的最高單位現況」。

貼文曝光，底下網友罵翻，「感覺很明顯的官官相護，蛇鼠一窩」、「謝宜蓉不用出來負責嗎？」「勞動部應該是要最站在勞方立場的單位，結果出了這樣的官員，讓主管成了那一面高牆，成為員工的惡夢，太可悲了」、「可以問問當初約談謝宜容後被離職的王次長，也許有很多故事」、「霸凌事情發生在口口聲聲說，最照顧勞工的勞動部，不覺得丟臉嗎？不覺得慚愧嗎？」

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