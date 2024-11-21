衝勞動部喊要真相　王婉諭嗆「勞動布」無能：何佩珊、許傳盛也要查

▲王婉諭、胡博硯、姚惠珍及王興煥，一同到勞動部大門高喊「反霸凌、要真相」。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署發生職員輕生悲劇，各界矛頭指向分署長謝宜容涉及長期職場霸凌，謝昨也遭記兩大過免職。時代力量黨主席王婉諭今（21日）與東吳大學法學院教授胡博硯、資深媒體人姚惠珍、基進黨主席王興煥，一同到勞動部大門高喊「反霸凌、要真相」並掛上黑色「勞動布」王表示，勞動部在事件處理上怠惰迴避、毫無反省，顯示勞動部已無能力也無立場調查自身問題，呼籲行政院長卓榮泰組織院級調查小組，調查對象還應包括勞動部長何佩珊、政務次長許傳盛及相關高層。

東吳大學法學院教授胡博硯表示，如果幾個月前勞動部有好好調查，是不是就可以防止憾事發生，今天要負的責任也不會這樣。他強調每個人都沾染了這位同仁的鮮血，明明有機會可以阻止，為什麼讓事情演變至此，勞動部責無旁貸。

胡博硯強調，應該讓全國勞動者相信，勞動部會為了勞工發聲，呼籲勞動部擴大調查範圍，找出前因後果，這才是全國人民想要知道的。

王婉瑜表示，一個失能的勞動部，在11月4日事件發生後，沒有反省、迴避甚至怠惰，直到輿論上升，才做出一份荒腔走板的調查報告，然後再一個髮夾彎，由高層用強烈的手段來做政治處理。事情的真相沒有得到進一步的釐清，反而更加撲朔迷離。

王婉瑜認為，勞動部在事件處理上怠惰迴避、毫無反省，顯示勞動部已無能力也無立場調查自身問題，呼籲行政院長卓榮泰組織院級調查小組，調查勞動部的罷凌事件；其次，調查對象不僅限於謝分署長，還應包括勞動部長何佩珊、政務次長許傳盛及相關高層官員，全面檢視罷凌事件調查報告中的包庇與失職問題。

王婉瑜續指，第三，調查應納入利害關係人參與：也應該約詢過去因為霸凌，調職、離職離開北分署的夥伴，把長達數年的霸凌事件，完整揭露出來，才能徹底改善勞動部病態的職場文化。

王婉諭強調，我國必須建立職場霸凌防治制度，不能停留在職安法只要求對「職場不法侵害」做「預防」，無法針對霸凌行為介入調查，做出處分的困境，這才是勞動部對霸凌事件的最好反省，請勞動部參考類似制度，諸如校園端的〈校園霸凌防制準則〉，各級政府的性騷擾防治、防止就業歧視的相關法令，來建置各級政府職場反霸凌的調查、審議機制。

王婉諭也指出，「每一位在崗位上勤奮工作的公務員，都應得到應有的尊重與保護。」她呼籲社會大眾持續關注此事，共同要求真相，並推動職場反霸凌制度化，讓每位勞工都能在健康的職場環境中工作。