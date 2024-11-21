賈永婕連12次「假道歉、真炫耀」　101公器私用再發聲

▲賈永婕日前在臉書曝光老公特別為她準備的101點燈告白，事後遭質疑「公器私用」。她20日在臉書發聲連續道歉12次，以「假道歉，真炫耀」的口吻盤點上任後的戰績。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

女星賈永婕今年9月接下台北101董事長職位後話題不斷。她18日在臉書曝光老公特別為她準備的101「點燈告白」，不過事後遭外界質疑「公器私用」。為此，賈永婕事後發出聲明澄清「一切都符合所有行政流程」。20日又在臉書二度發聲，連續道歉12次，「Team Taiwan如果再創佳績，我希望大家可以原諒我。」

賈永婕在臉書發文中，以連續12句「我道歉」開頭，以反串口吻「假道歉，真炫耀」，盤點自己接下台北101董事長職位後的「戰績」，包括以創意方式應援中華隊、號召企業捐款偏鄉、打破官僚慣例，為101創造大量新聞曝光、讓101同期業績增長超過10%、策畫「50／50紀念球展」讓觀景台客流量人均成長超過千人等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，賈永婕也真心道歉，由於自己一直提出新活動，讓團隊忙到「人仰馬翻」。此外，她號召企業捐款偏鄉卻遭質疑公器私用，對此她也做出道歉，同時也透露在近日12強棒球賽事後，又將增加中華隊相關收藏品持續進駐展覽，還向外界喊話：「Team Taiwan如果再創佳績，我希望大家可以原諒我。」

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖留言，「都是好事，那只能繼續『道歉』了」、「也只有賈董才可以寫下這些道歉內容」、「讓賈董上任就是期待看見不一樣的101，更正向、更有創意的101，妳真的太棒了！」、「這段時間101真的太閃亮了！繼續放閃，我喜歡」。但也有人敲碗要求賈永婕兌現當初許下的支票：「美麗的賈董，說好的玄彬呢？」

延伸閱讀

▸ 三胞胎媽臨床死亡「45分鐘」 她醒來忘記生過孩子

▸ 河南女子分手20年...賣房驚覺房產證登記「前男友名」 網驚：早有預謀！

▸ 殘忍金魚秀3／展出地老闆竟是啦啦隊女神林襄 聽聞爭議秒切割：結束合作