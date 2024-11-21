　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賈永婕連12次「假道歉、真炫耀」　101公器私用再發聲

賈永婕日前在臉書曝光老公特別為她準備的101點燈告白，事後遭質疑「公器私用」。她20日在臉書發聲連續道歉12次，以「假道歉，真炫耀」的口吻盤點上任後的戰績。（圖／翻攝FB／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕日前在臉書曝光老公特別為她準備的101點燈告白，事後遭質疑「公器私用」。她20日在臉書發聲連續道歉12次，以「假道歉，真炫耀」的口吻盤點上任後的戰績。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

女星賈永婕今年9月接下台北101董事長職位後話題不斷。她18日在臉書曝光老公特別為她準備的101「點燈告白」，不過事後遭外界質疑「公器私用」。為此，賈永婕事後發出聲明澄清「一切都符合所有行政流程」。20日又在臉書二度發聲，連續道歉12次，「Team Taiwan如果再創佳績，我希望大家可以原諒我。」

賈永婕在臉書發文中，以連續12句「我道歉」開頭，以反串口吻「假道歉，真炫耀」，盤點自己接下台北101董事長職位後的「戰績」，包括以創意方式應援中華隊、號召企業捐款偏鄉、打破官僚慣例，為101創造大量新聞曝光、讓101同期業績增長超過10%、策畫「50／50紀念球展」讓觀景台客流量人均成長超過千人等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，賈永婕也真心道歉，由於自己一直提出新活動，讓團隊忙到「人仰馬翻」。此外，她號召企業捐款偏鄉卻遭質疑公器私用，對此她也做出道歉，同時也透露在近日12強棒球賽事後，又將增加中華隊相關收藏品持續進駐展覽，還向外界喊話：「Team Taiwan如果再創佳績，我希望大家可以原諒我。」

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖留言，「都是好事，那只能繼續『道歉』了」、「也只有賈董才可以寫下這些道歉內容」、「讓賈董上任就是期待看見不一樣的101，更正向、更有創意的101，妳真的太棒了！」、「這段時間101真的太閃亮了！繼續放閃，我喜歡」。但也有人敲碗要求賈永婕兌現當初許下的支票：「美麗的賈董，說好的玄彬呢？」

延伸閱讀
三胞胎媽臨床死亡「45分鐘」　她醒來忘記生過孩子
河南女子分手20年...賣房驚覺房產證登記「前男友名」　網驚：早有預謀！
殘忍金魚秀3／展出地老闆竟是啦啦隊女神林襄　聽聞爭議秒切割：結束合作

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
委內瑞拉派「富邦悍將投手」對付台灣　球迷笑：在看中職嗎
勞動部北分署霸凌案受害者＋1！　新北勞檢處要查了
4縣市大雨特報！　下週冷氣團「北台灣濕冷」14℃
輝達財報出爐「股價秒洩」！　盤後一度大跌逾5％

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賈永婕連12次「假道歉、真炫耀」　101公器私用再發聲

入秋最強冷氣團下週到！　林得恩：小雪小到、大雪大到

4縣市大雨特報！　下週冷氣團「北台灣濕冷」14℃

他好奇日本哪些東西不好吃　4項美食最多人點名：別浪費胃

勞動部公務員之死　她怒「高層集體作案」：最可怕的不是謝宜容

快訊／4縣市大雨特報！東北季風影響雨不停　最新警戒區曝

御鼎興無辜被指「是謝宜容娘家」遭出征！小兒子痛苦發聲

90年代台商將中國當作圓夢捷徑　學者籲：台灣青年前仆後繼投需要經驗傳承

勞動部公務員輕生　四叉貓肉搜到「謝宜容名片」：我轉貼而已XD

哈瑪星園區「鐵道音樂市集」！創意鐵路便當、百年軌道展31輛火車

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

謝宜容涉霸凌　勞動部考績會：2大過免職

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

#12強 #台委大戰 中華隊上場熱身！教練王建民、林岳平現身傳接球

賈永婕連12次「假道歉、真炫耀」　101公器私用再發聲

入秋最強冷氣團下週到！　林得恩：小雪小到、大雪大到

4縣市大雨特報！　下週冷氣團「北台灣濕冷」14℃

他好奇日本哪些東西不好吃　4項美食最多人點名：別浪費胃

勞動部公務員之死　她怒「高層集體作案」：最可怕的不是謝宜容

快訊／4縣市大雨特報！東北季風影響雨不停　最新警戒區曝

御鼎興無辜被指「是謝宜容娘家」遭出征！小兒子痛苦發聲

90年代台商將中國當作圓夢捷徑　學者籲：台灣青年前仆後繼投需要經驗傳承

勞動部公務員輕生　四叉貓肉搜到「謝宜容名片」：我轉貼而已XD

哈瑪星園區「鐵道音樂市集」！創意鐵路便當、百年軌道展31輛火車

郭正亮：民眾黨出了一個奇怪的內鬼　曝2件事讓人難以想像

富二代「高爾夫YouTuber」竟販毒！　刑事局、FBI聯手逮人

「知台派」彭慶恩新任國台辦經濟局長　陪同宋濤與台商座談首亮相　

彭博：烏克蘭首度對俄境內發射英國「暴風影」飛彈

3個指標判斷你是「虛瘦體質」　小心30歲後突然暴肥

委內瑞拉派「富邦悍將投手」對付台灣　球迷笑：在看中職嗎

川普明年初恐對中課徵近40%關稅　中國經濟成長降1百分點

勞動部北分署霸凌案受害者＋1！　新北勞檢處要查了

賈永婕連12次「假道歉、真炫耀」　101公器私用再發聲

彭博：川普團隊考慮在白宮增設「加密貨幣總管」

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

LINE「4款免費貼圖」快下載！這隱藏版永久使用

公務員輕生　四叉貓肉搜出謝宜容名片

她拿停產20年「光學電話卡」退費成功

御鼎興遭出征發聲：謝宜容非我們家人

快訊／4縣市大雨特報！東北季風雨不停

免費電視平台　歡樂看台灣開播

謝宜容被爆娘家是雲林望族！御鼎興喊冤

公務員之死　最可怕的不是謝宜容

冬天要來了！　全台明顯降溫時間曝

涉霸凌下屬 謝宜容：我沒要辭職

日本哪些東西難吃　4項美食最多人點名

一夕暴富悶聲發大財5大星座排名

高雄百貨龍頭變貴婦百貨　3館進度曝

4縣市大雨特報！　下週冷氣團「北台灣濕冷」14℃

更多熱門

相關新聞

台灣2025年3大危機？　詹惟中預言「房地產會跌」

台灣2025年3大危機？　詹惟中預言「房地產會跌」

2024年只剩1個多月，緊接著就要迎接新的一年，民眾也十分期待接下來的運勢會如何。知名命理師詹惟中就提醒，2025年會有3大危機，尤其房地產會跌，光是他手上的8間房就剩下5間，已經化整為零賣掉。

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

賈永婕點燈101放閃挨批　小S「幫忙道歉」力挺

賈永婕點燈101放閃挨批　小S「幫忙道歉」力挺

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

公務員已經比勞工慘？他曝「3大缺點」：難轉職

公務員已經比勞工慘？他曝「3大缺點」：難轉職

關鍵字：

周刊王賈永婕

讀者迴響

熱門新聞

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

快訊／還錢了！雷神軍售詐欺認罪賠償　還台52億已同步解繳國庫

LINE「4款免費貼圖」快下載！這隱藏版永久使用

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

輝達財報出爐「股價秒洩」！　盤後一度大跌逾5％

百萬網紅失蹤1年驚現柬埔寨！疑淪娛樂場小姐

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

秀監視器畫面！勞動部輕生員工「打假卡」　每天超時工作超過12小時

即／聯繫不上房客！北市房東開門看到白骨嚇壞

公務員輕生　四叉貓肉搜出謝宜容名片

彰化阿北深夜走路遭撞不治　騎士送醫　

8歲妹放學遭性侵砍死　斷氣前親口說出兇手

戒菸團體聚集抗爭　盼全面禁售紙菸

更多

最夯影音

更多

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

謝宜容涉霸凌　勞動部考績會：2大過免職

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面