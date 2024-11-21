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大陸 大陸焦點 特派現場

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

釋小龍與郝劭文主演電影《新烏龍院》，是當年的超級童星搭檔。（圖／報系資料庫）

▲釋小龍與郝劭文主演電影《新烏龍院》，是當年的超級童星搭檔。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

童星出身的男星釋小龍，以電影《新烏龍院》中武功高強的小和尚爆紅，當年與郝劭文成為超級童星搭檔外，還被譽為李連杰接班人，但長大後持續拍戲人氣卻大不如前。釋小龍去年現身當郝劭文伴郎，陽光帥氣形象讓人印象深刻，怎料，最近36歲的他被拍到在路邊喝補藥，憔悴模樣如路人大叔。

釋小龍長大後仍有在演藝圈闖盪，拍了不少戲劇卻沒繳出代表作，近日還被大陸狗仔拍到，坐在路邊與朋友聊天和抽菸，悠閒自在彷彿忘了自己是藝人，還當街低頭喝起補藥。畫面中釋小龍留著寸頭，36歲的他看起來很蒼老，像是隔壁家大叔，完全沒有「星味」。

釋小龍去年現身郝劭文的婚禮當帥氣伴郎，隔一年36歲現況被發現變成憔悴大叔。（圖／翻攝懂瓜呱微博）

▲釋小龍去年現身郝劭文的婚禮當帥氣伴郎，隔一年36歲現況被發現變成憔悴大叔。

有不少網友看到釋小龍現在的狀態很感慨，因為他1年前還在郝劭文婚禮的伴郎團中，陽光帥氣模樣讓人不禁多看幾眼，還很期待他有新作品，如今不僅面容憔悴，還開始喝補藥，直呼「歲月不饒人」。

釋小龍（圖最左）去年當郝劭文的伴郎。（圖／摘自郝劭文微博）

▲釋小龍（圖最左）去年當郝劭文的伴郎。

1年前郝劭文婚禮照曝光後，釋小龍當他的伴郎令廣大粉絲都很驚喜，兩人當時更久違同框，感動不少人，「郝劭文和釋小龍同框就是回憶殺啊」、「兒時的小和尚都長大了」。釋小龍與郝劭文在90年代台灣電影圈的喜劇片中，是最常見的童星組合，一個拳腳了得、一個負責調皮搗蛋，新穎有笑果，也讓他們紅遍兩岸三地。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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