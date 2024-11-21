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2024桃園淨零推動產業聯盟　助企業加速接軌國際淨零碳排目標

▲2024桃園淨零推動產業聯盟　

▲2024桃園淨零推動產業聯盟，助企業加速接軌國際淨零碳排目標。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園淨零推動產業聯盟」20日於市府召開記者會，市長張善政表示，桃園工業產值高達新臺幣4.8兆，位居全臺之冠，其中工業碳排放約占7成，若依照環境部所公告的「碳費徵收費率」，桃園預計徵收碳費將占全國碳費的10%左右，顯見公私協力降低碳排量的重要性。

而桃園淨零推動產業聯盟是桃園邁向減碳淨零的重要里程碑，市府不但將集結中央、各局處的資源，也將與各個產業聯手，共同面對「碳有價時代」，相信透過積極的輔導與協助，將可降低碳費徵收對企業的影響，公私協力共同推進桃園的淨零目標。

張善政說，為協助企業加速接軌國際淨零碳排目標，市府不但在去（112）年成立淨零會報並加入脫煤者聯盟，並要求本市汽電共生廠在2030年前逐步淘汰燃煤需求，也於今（113）年主動針對市內120家列管排放源進行自主減量問卷調查，瞭解企業對於碳費徵收的作法與輔導需求，積極協助企業提出自主減量計畫書、減量技術提供、向中央爭取減碳補助等事項，共同促進桃園產業低碳轉型。

▲2024桃園淨零推動產業聯盟　

▲2024桃園淨零推動產業聯盟。（圖／市府提供）

市府環保局表示，市府自去年起便優先投入企業人才輔導，開立ISO溫室氣體相關課程，協助產業培養種子人才，截至今年9月底，已培訓約1,300人。此外，環保局也針對桃園市境內工廠進行淨零輔導逾50場，辦理5場次淨零技術與環保法規說明會、講習會與觀摩會，並依據輔導對象行業別提供減碳方向與改善方案，提供35家溫室氣體列管廠商及自主推動節能減碳業者進行低碳化工廠輔導，並給予相關改善建議，期望藉由今日產業聯盟的成立，能攜手更多企業為桃園創造更美好的永續未來。

包括：環境部氣候變遷署副署長徐旭誠、經濟部產業發展署科長賴俊甫、市府環保局長陳世偉、經發局長張誠、桃園區長許敏松、桃園市工商發展投資策進會執行長王智弘、電路板協會專案經理蔡逸鴻、臺灣區絲綢印染工業同業公會會員代表兼和友紡織股份有限公司協理黃鏡峰、臺灣區造紙工業同業公會會員代表兼正隆股份公司廠長陳青山等均一同出席記者會。

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