虎尾鎮農會「虎霸王」花生再升級　六新品為農產衝出增競爭力

▲雲林縣虎尾鎮農會暨落花生產業聯盟舉行新品發表會，展現農會與產業聯盟創新研發能力，與市場競爭力。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

記者王悉宇／雲林報導

雲林虎尾鎮農會暨落花生產業聯盟日前發表「虎霸王椒燕花生」及經典原味「虎霸王花生」、元長農會花生加工新品「紅珍珠花生糖」、北港農會「花生糕餅」、莿桐合作農場「花生米香」、東石雜糧生產合作社「鹹花生爆米花」等新品，展現出農會與產業聯盟創新研發能力，與市場競爭力。

雲林縣花生產量佔全國7成5，縣長張麗善指出，虎尾農會與其他農會、合作社策略聯盟，與異業結合「創造農民、消費者、農會三贏」。虎尾農會花生產品不僅是全國第一個全選具有產銷履歷花生做原料，工廠通過ISO22000及HACCP國際食品衞生安全管理驗證，展現花生傳統及創新吃法，深化市場口碑，搶佔國內外市場，「虎霸王」花生產品成為市場最具競爭力品牌。

▲「虎霸王椒燕花生」是農會與蕎拉公司異業合作，結合花生與燕麥，開發新產品。

張麗善表示，今年在縣府輔導協助下，推出虎霸王花生禮盒，獲選「金馬61」伴手禮。讓參與金馬獎海內外的賓客，體驗最地道的雲林風味，同時展現台灣的文化魅力。農業進軍國內外市場需具備優秀團體戰力，很高興虎尾鎮農會、元長鄉農會、北港鎮農會、東石雜糧生產合作社、莿桐合作農場成立策略聯盟，提升國產落花生整合與推廣能量，擴大產業服務層面，降低運銷成本，提升競爭力。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，「虎霸王椒燕花生」是農會與蕎拉公司異業合作，結合花生與燕麥，開發新產品；另外，每顆花生都經嚴格挑選的經典原味「虎霸王花生」新品，健康安全又衞生，還能搭配優格食用，作為營養又美味的早餐佳肴。

蔡武吉強調，虎尾鎮農會在農業部農糧署與縣府積極協助下，輔導農民安全用藥，大力推廣契作，今年產銷履歷落花生面積已達220公頃。推動從產地到餐桌，以最好的原料加工，全程一貫作業，為消費者食安把關，今年更購置土地增設落花生乾燥系統及冷鏈設備，增加農民收入，創造農民、消費者、農會三贏。