勞動部霸凌害命案「關鍵在因果」　律師：一堆人用直覺看事情

▲北分署署長謝宜容涉職場霸凌案，律師林志群認為，這跟公務員是否因此輕生是兩回事。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

記者柯沛辰／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署傳出公務員疑因職場霸凌輕生，但勞動部調查認定霸凌與輕生無直接關係，讓外界感到不滿。對此，律師林智群指出，一堆人看事情是直覺反應，但這件事若放在法院裡，是必須證明「因果關係」的。

林智群表示，北分署署長謝宜容有職場霸凌行為是A事件，公務員輕生是B事件，兩個事件有無因果關係，關鍵就在於謝宜容跟這個公務員有無直接業務往來。

他指出，如果死者是中高層公務員，跟謝宜容有直接業務往來，或謝半夜傳Line訊息要求10分鐘內回應，不然隔天就會把人叫進去罵，那這就涉及霸凌行為，若還因此導致輕生，就有因果關係。反觀謝的對口若是一級主管、科長，跟該基層公務員無直接業務往來或接觸，那要如何證明公務員死亡與她有關？

林智群認為，一堆人看事情都是直覺反應，殊不知在法院裡面，是要證明因果關係的。現在最常看到的情況就是「一堆人言之鑿鑿，覺得必然有罪，怎麼可能沒罪？結果地檢署偵辦，認定沒因果關係，不起訴。一堆人就靠北地檢署壓案，黃國昌開始咆嘯。」

他感慨，從謝宜容事件來看，很多司法案件也是遇到同樣情況，「反正沒依照大家想定的結果去判，就是地檢署有問題？這種反智行為，現在很多。」

林智群說，光是謝宜容對同事有霸凌行為，就應該負起行政責任，勞動部應該負起政治責任。但謝宜容要不要為吳員輕生負上刑事或民事責任，還是要看兩者間有沒有因果關係。

不過，話鋒一轉，他也點出2件很弔詭的事情，一是負責處理勞工案件的司法機關，「加班血汗情況好不到哪裡去」；二是工作職掌是保證勞工權益的勞動部，官員下班時間半夜LINE給部屬，部屬還要馬上回應，讓他不禁直言「我已經很久沒碰到半夜打電話的當事人了」、「其實公務機關也很多過勞情況，但都被忽略」。