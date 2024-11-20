秀監視器畫面！勞動部輕生員工「打假卡」　每天超時工作超過12小時

▲王育敏秀出輕生員工打卡紀錄，對比監視器畫面，顯示該員竟有「打假卡」狀況。 （圖／立委王育敏辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

針對日前勞動部勞發署北基宜花金馬分署長謝宜容涉職場霸凌，造成基層同仁在辦公室輕生一案。國民黨立委王育敏今（20日）質詢時秀出輕生員工辦公室的相關監視器畫面及打卡紀錄，發現該同仁實際上下班時間與打卡紀錄有極大落差。質疑勞動部有吃案的嫌疑。

王育敏今質詢勞動部長何佩珊時，直指勞動部作為全國勞動事業單位的表率，結果自己對於保護勞工的工作根本毫不到位、諷刺至極。王育敏指出，根據勞動部提供她辦公室的相關監視器畫面以及此位輕生的北分署同仁的打卡紀錄，發現該同仁的實際上下班時間與打卡紀錄有極大落差。

經王育敏辦公室比對監視器畫面，該同仁自10月22日起每天都是清晨五點出頭就進辦公室，直至晚間七八點才離開，每日工時超過十二小時。然而打卡出勤紀錄卻顯示每日上下班時間正常。王育敏痛批「一個公務員為什麼要打假卡？到底打假卡的狀況持續了多久！這是勞動部的企業文化嗎？」。

勞動部人事單位則回應，該員一年來出勤刷卡紀錄都正常，但是大樓監視器保留時間僅只有十五天，無法再往前追溯比對。對勞動部事前是否知情員工嚴重超時工作一事，勞動部長何佩珊表示因為出勤紀錄正常，所以主管們都難以察覺。

王育敏痛批勞動部的回應實在「離譜到極點」，恰恰證明勞動部管理階層的嚴重缺失，要求勞動部長必須立即全面清查內部是否有常態性超時工作還讓員工「打假卡」的問題。

此外，王育敏也提出質疑表示基層早在2月曾投訴職場霸凌問題，明明當時次長王安邦曾約談過謝宜容，然而19日的調查報告卻說「查無紀錄」，質疑勞動部有吃案的嫌疑。何佩珊對此語塞，承認自己也是看新聞才知道，承諾會重啟調查。

