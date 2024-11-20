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立委蘇清泉問「霸凌案」自評　勞動部長何佩珊：我不及格

▲蘇清泉質詢勞動部長何佩珊給自己上任半年打分數 。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲蘇清泉質詢勞動部長何佩珊給自己上任半年打分數 。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

勞動部勞發署北區分署本月初發生員工疑因職場霸凌，在辦公室自殺身亡，立委蘇清泉今（20）日質詢勞動部長何佩珊，指自她520上任至今剛好滿半年，給自己打多少分？何佩珊頓了兩秒，回答：「委員，我不及格啦，我承認我不及格」。

▲蘇清泉質詢勞動部長何佩珊給自己上任半年打分數 。（圖／蘇清泉服務處提供）

身兼衛環委員會召委蘇清泉本週輪值主席，安排勞動部等九部會，就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告並備質詢。由於近日媒體報導包括軍方、警方、消防、教育職場等多起職場霸凌案，尤其勞動部身為職場霸凌防制主管機關，還發生員工遭霸凌自殺案，吸引眾多立委登記質詢。

蘇清泉質詢何佩珊，指自她520上任至今剛好滿半年，給自己打多少分？何佩珊回頭頓了兩秒，回答：「委員，我不及格啦，我承認我不及格」，語畢頻頻拭淚。蘇清泉質疑，本案之前便有許多立委接到相關陳情，問何佩珊是否遭下級矇蔽，否則怎麼會無法得知內情。

蘇清泉指出，勞動部上下共兩千多員工，其中公務員僅四分之一，如自殺身亡的北分署資訊處員工，該處僅當事人一人為正職，其餘均為廠商派駐或約聘僱，勞動部自己就充斥大量非典型就業員工，勞動條件及待遇均不佳，實應徹底檢討。

蘇清泉最後請何佩珊講述未來該如何改進，她表示：「這是一個很有意義的教訓」，她強調到勞動部任職，是她自己第一次進入到行政部門，對於龐大的官僚體系，自己感到陌生，「所以我也非常戒慎恐懼」。

「我期待跟文官體系，發展出合作、友善的關係」，何佩珊說，但她也忽略了文官體制之間有難以掌控的陋習或惡習，乃至於難以想像的「邪惡的問題」。她指出，整個文官體制與當今民主政治體制之間，又存在著非常大的鴻溝跟落差，「我們的社群網路、媒體政治，對於我們文官體制的凌遲跟剝削，也是不遑多讓的。」

她說：「我親眼看到我的文官們，我很心疼他們，我看到他們的辛苦，看到他們每天在應付這些網路上層出不窮的、各種的質疑跟謾罵，」她深歎了一口氣，繼續說道：「這是當今文官體制的困境啦，我希望從我這個例子，可以提醒大家這裡面的問題。」

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