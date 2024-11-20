【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.20～11.26

圖文／鏡週刊

揚眉吐氣，壯志得伸。登上年度事業大運之月的這段期間，又值厄星在命宮糾纏數月的「土逆」結束，各式主客觀障礙逐漸退場，正是整備就緒，開箱一展身手的振作期。事業雄心萬丈，對自我雖多期許，卻不眼高手低，能放下身段、虛心奮鬥，以敬業與細心勝出。利實現抱負、職涯發展。財務體質變好，收支有餘。愛情是介於定義的邊界。

大爆冷門 世事難料

美國大選揭曉，「川普震撼」驚動全球。同場上演的劃時代星象大事：冥王星入駐水瓶座（到2044年），也在11月19日來勢洶洶。本週還是「射手月」與「水逆」連袂登場，星象氛圍一正一負的瘋狂期。射手座星座調性的大肚包容、直率開朗、不拘小節與正向思考，遇上「水逆」期的溝通障礙、善變難測與諸事不順，會是一場又一場與災難共舞的危機與轉機。

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五大星象事件有：



11月19日：冥王星入駐水瓶座（到2044年）

11月21日：「太陽╱冥王星六合」（黑馬竄出）；太陽轉進射手座（正念抬頭）

11月22日：「金星╱土星六合」（甜蜜負擔）

11月25日：「水星逆行」（弄巧反拙）

本週「射手月」，兩大星象主題為：太陽轉進射手座，與「水星逆行」。前者常伴隨積極樂觀的外在氛圍，是低潮止跌回升，或順境好上加好的宇宙祝福期；後者，則是影響為期3週狀況不斷的短期頭痛期。來自宇宙的憐憫，讓這段時間的悲慘不致難以忍受，不過，幸運也不會永不斷電。

財經方面，冥王星入駐水瓶座，「水逆」登場，金星坐鎮魔羯座的本週，隨著具有強大破壞力的冥王星水瓶座時代揭幕，美國大選後的「川普2.0」經濟成為相應顯學，全球經濟秩序（魔羯座主題）在經歷瘋狂震盪、消長之際，象徵動盪不安的「水逆」也將加入亂局。資金大幅移轉帶來的短期劇烈波動，恐將延燒到下月中。其中，加密貨幣與黃金（冥王星主題）的價格波動最為顯著。投資人宜密切注意。

就個別星座而言，「射手月」與「水逆」效應共伴的本週，可說是一段晴時多雲，偶陣雨的星象氣候。運勢最強落在熱騰騰出爐的「本月之星」射手座。正值個人運勢為年度最強，且命宮還有事業星加持的他們，可望強勢出擊，在工作、生活、財務與夢想等人生舞台，再度展現犀利。

運勢排名緊追在後的是獅子座。冥王星與命星相濟，且正值個人年度賭徒衝動最強的時段，可望在軟硬兼施、卯足全力的豪賭下，贏得某場戰役；好運第三是天蠍座。命宮與財宮雙雙迎來吉兆輝映，會做事，也會做人，機會不漏接。

本週「水逆」登場，對此常常讓人有心無力、波折誤會頻頻的糟心期，最有感的星座是：雙子、處女與射手座。

星座排行 射手座：如虎添翼、勢如破竹、威名在外、衝刺最猛 獅子座：吉人天相、眾所矚目、身手不凡、氣場最強 天蠍座：利上滾利、一舉數得、才有所用、機會最多 牡羊座：各方求才、備受青睞、教學相長、事業最旺

愛情運：★★★

金錢運：★★★☆

事業運：★★★☆

★★★★★為滿分，☆為0.5分



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