王室最頭痛人物！挪威王儲繼子「涉性侵」被捕　曾吸毒家暴女友

▲ 挪威王儲繼子柏格荷伊比爭議百出。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）前段關係中生下的長子、王儲繼子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）8月才因涉嫌攻擊女友被逮，當時承認吸毒及酒後施暴，18日又因涉嫌性侵被捕，成為挪威王室重大醜聞。

綜合《衛報》等外媒，奧斯陸警方透露，現年27歲的柏格荷伊比18日晚間因涉嫌性侵被拘留，在斯考古姆（Skaugum）的住所遭到搜查，那裡也是王儲與王儲妃官邸。

柏格荷伊比被控涉及刑法中「與無意識或無法抵抗的對象發生性行為」罪行，受害女性的律師所羅門（Hege Salomon）說明，這起性侵案由警方主動調查，她的當事人正配合調查。這名20多歲女性並非公眾人物，案發前並不認識柏格荷伊比，薩洛蒙呼籲外界尊重其隱私。

柏格荷伊比並非挪威王室正式成員，也未擔任任何公職。他是梅特瑪莉和王儲哈康（Kronprins Haakon Magnus）結婚前，在前一段感情中生下的孩子，與同母異父的亞歷山德拉公主（Ingrid Alexandra）、馬格諾斯王子（Sverre Magnus）一起長大。

柏格荷伊比此前便爭議纏身，堪稱王室最頭痛人物，目前被控對4女1男犯下多項罪行，其中3名女性和他有過戀愛關係，指控他在交往期間施加身體與精神虐待，以及威脅殺害一名20多歲男子。

他今年8月在酒精與毒品影響下，因傷害女友與損毀財物被捕，警方還在該名女性臥室牆上發現一把刀，而他事後公開道歉並承諾接受戒毒治療。18日晚間因性侵案被捕時，他正和8月這起家暴案受害女子在同一輛車上。

梅特瑪莉婚前的「放縱生活」曾一度引發爭議，2000年哈康宣布與她訂婚時震驚大眾，但她婚禮前為此公開道歉並譴責毒品，逐漸挽回民眾好感。20日正出訪牙買加的王儲哈康則表示，他的繼子面臨嚴重指控，家族未事先得知逮捕消息，相信司法體系會妥善處理。

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