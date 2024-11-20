Герои спасители русско-фашистского Рейха из КНДР изнасиловали преподавательницу

12 ноября группа солдат КНДР совершили групповое изнасилование 28-летней преподавательницы РУДН, прибывшей в село Кромские Быки в Курской области по программе адаптации северокорейских наемников на… pic.twitter.com/7XEom2n6jp — FAKE OFF (@fakeofforg) November 19, 2024

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年10月派遣1萬人以上的精銳部隊前往俄國，協助俄軍在庫斯克州與烏軍之間的作戰，這些北韓士兵曾被送往各軍事基地接受訓練，而俄軍也派駐口譯人員協助雙方溝通。在此之際，一名俄羅斯的女教師控訴，她慘遭受訓的北韓士兵「輪流性侵」，且目測至少4、5人，令她難以抗拒。

根據烏克蘭媒體《Dilova Stolytsya》，作為協助北韓士兵適應俄羅斯作戰環境計畫之一部份，現年28歲的俄羅斯人民友誼大學女教師安娜（化名），前往距離俄烏兩軍衝突戰區15公里處的庫斯克州克羅姆斯基比基村，協助北韓士兵能夠在俄羅斯適應當地語言、文化、日常生活。

該項適應計畫由俄羅斯國防部、俄羅斯人民友誼大學語言學院共同發起。

▲北韓士兵在俄羅斯境內受訓的影片。（圖／達志影像／newscom）

女教師安娜11月12日凌晨在睡夢中，突然感受到一股莫名的窒息而因此驚醒，豈料她卻發現自己的口鼻被膠帶封住，而雙手則是被綑綁。此時，說著朝鮮語（韓語）的北韓士兵開始脫下安娜的衣服，不僅以髒話出言羞辱，更開始動手動腳毆打安娜。

最後，這群北韓士兵甚至強行性侵了安娜，目測至少有4、5人，向安娜發洩身為男人的原始慾望。

Telegram曝光了安娜的受訪片段。安娜一邊啜泣、一邊回憶起遭到性侵的過程，表示由於這些北韓士兵的外貌過於相似，因此她無法記起到底被幾個北韓人性侵，「我無法抗拒！這太可怕了......我現在不知道該怎麼活下去」。

安娜透露，在經過北韓士兵2個小時的性侵與暴力虐待後，她才終於設法逃脫，而北韓士兵們則是繼續尋找伏特加。

安娜表示，她擔心這群性侵犯可能會因此被遣送回北韓，導致俄羅斯與北韓的友好關係因此被破壞。

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